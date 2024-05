Pedrinho viaja e busca patrocínio para o futebol; Vasco avança por Coutinho

ALEXANDRE ARAUJO E BRUNO BRAZ

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

Em meio à batalha judicial com a 777 Partners, a diretoria do Vasco busca novos patrocinadores para o futebol e negocia o retorno do meia Philippe Coutinho. Uma liminar no último dia 15 afastou a empresa norte-americana e deu ao clube o controle da SAF.

Pedrinho, presidente do clube, esteve em São Paulo para reuniões. Ele foi acompanhado por outros membros da cúpula cruzmaltino.

A diretoria conversa com empresas interessadas em colocar a marca no uniforme. Atualmente, o Cruz-Maltino tem a camisa com Betfair como máster e a BMG nas costas, além do Intermac no calção.

A passagem de Pedrinho em São Paulo no mesmo dia em que Philippe Coutinho desembarcou na cidade causou alvoroço na torcida. As negociações estão avançadas, mas ainda restam detalhes para o negócio ser concretizado.

O principal debate neste sábado (25) é a forma de contrato. Coutinho tem vínculo com o Aston Villa, da Inglaterra, até 2026. As partes discutem a possibilidade de um empréstimo até o fim do ano, com opção de compra, ou se Coutinho vai rescindir com o clube inglês, ficando livre no mercado.

Coutinho conversa com a diretoria inglesa. Há uma expectativa que saia uma rescisão de contrato e que esse trâmite leve duas semanas, como informou Bruno Andrade, colunista do UOL.

O meia desembarcou no Brasil na última sexta-feira. Ele fez escala em São Paulo antes de chegar ao Rio de Janeiro. “Sempre tive muito carinho por eles [torcedores do Vasco]. Neste momento, não tenho muita coisa a falar. Todo mundo já sabe (risos)”.

No Rio de Janeiro, o meia admitiu as tratativas com o Vasco. “A única coisa que consigo falar é que existem conversas, é verdade. E o que falei em São Paulo sobre a minha vontade, isso todo mundo já sabe”.

E O VASCO SAF?

A briga judicial entre Vasco e 777 Partners ganhou um novo capítulo no último dia 22. Na ocasião, a Justiça manteve o controle da SAF com o clube.

A 777 e a Vasco SAF tentavam suspender os efeitos da decisão judicial. A ação chegou à 2ª instância, com o desembargador Cesar Felipe Cury, da 20ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Originalmente, corre na 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro.

O relator não viu necessidade de alteração imediata na decisão inicial. Ele, porém, ainda vai submeter o caso ao plenário, onde outros dois desembargadores irão julgar o mérito. Portanto, ainda há chances da 777 derrubar a liminar.

A primeira vitória do Vasco na Justiça aconteceu na noite do dia 15. Desde então, a gestão encabeçada por Pedrinho, presidente do clube, se tornou sócia majoritária da SAF.