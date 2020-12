Paul George e Kawhi Leonard lideram Clippers na vitória sobre os Lakers

PUBLICIDADE

Com grande atuação de Paul George e Kawhi Leonard, o Los Angeles Clippers derrotou o rival Los Angeles Lakers, nesta madrugada de quarta-feira, por 116 a 109, no Staples Center, na rodada de abertura da NBA.

George foi o cestinha da partida com 33 pontos e ainda pegou seis rebotes, enquanto Leonard contribuiu com mais 26 pontos. Outro destaque dos Clippers foi Serge Ibaka, autor de 15 pontos e seis rebotes.

Do lado dos Lakers, atuais campeões, o astro LeBron James marcou 22 pontos, pegou cinco rebotes e fez cinco assistências. Já seu companheiro Anthony Davis ficou com 18 pontos e sete rebotes. Pouco para a principal do basquete norte-americano. O lado positivo, apesar da derrota, ficou por conta da ótima estreia dos novatos Montrezl Harrell (17 pontos e dez rebotes) e Dennis Schroder (14 pontos e 12 rebotes).

O primeiro quarto foi todo dos Clippers, que abriram 39 a 19, graças a oito pontos de Paul George e também de Kawhi Leonard, mas os Lakers mostraram sua força de reação na segunda parte, graças a uma forte marcação e conseguiram diminuir a desvantagem para apenas 56 a 54.

Para não permitir a virada no placar, Kawhi Leonard começou a acertar as bolas de longe. Marc Gasol chegou a cinco faltas, mas os Lakers contaram com Schroder para empatar, em 75 pontos, a cinco minutos do fim do terceiro quarto. Foi aí que Paul George fez a diferença e liderou os Clippers para conseguirem uma boa vantagem no final do tempo: 89 a 78.

A esperada reação de LeBron e Davis não veio na última parte do jogo e os Clippers exibiram força ainda maior para garantir a vantagem e obter a primeira grande vitória na temporada.

