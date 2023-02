Patrick de Paula sofre lesão no joelho e está fora da temporada

O clube divulgou, nesta terça-feira (28), um boletim médico em que indica que o jogador terá de passar por uma cirurgia no joelho esquerdo.

Rio de Janeiro

O Botafogo terá o desfalque do volante Patrick de Paulo no restante da temporada. O clube divulgou, nesta terça-feira (28), um boletim médico em que indica que o jogador terá de passar por uma cirurgia no joelho esquerdo.

Patrick de Paula realizou exames médicos após lesão no clássico com o Flamengo, no último sábado (25), de acordo com nota do clube alvinegro.

A recuperação do volante “vai se estender durante toda a temporada”, segundo o informe do clube.

Patrick foi titular contra o rival rubro-negro e formou meio de campo com Tchê Tchê, Gabriel Pires e Lucas Piazon.

O jogador foi às redes sociais agradecer as mensagens de carinho que vem recebendo desde o dia do jogo. “Não era esse o plano que eu tinha para 2023, mas não existe o propósito sem passar pelo processo”.

O Botafogo também atualizou o quadro do zagueiro Philipe Sampaio, que teve uma síncope no clássico com o Vasco. Ele “realizou todos os exames necessários para o seu retorno à prática do futebol sem restrições”.

VEJA O BOLETIM NA ÍNTEGRA:

“Patrick de Paula

O atleta Patrick de Paula realizou exames médicos após lesão no joelho esquerdo no último jogo, em Brasília, que confirmaram a necessidade de cirurgia. A recuperação vai se estender durante toda a temporada. Patrick está sendo assistido pelo Departamento Médico do Clube e agradece as mensagens de apoio recebida nos últimos dias.

Philipe Sampaio

O zagueiro alvinegro, que sofreu síncope no jogo contra o Vasco, realizou todos os exames necessários para o seu retorno à prática do futebol sem restrições”.