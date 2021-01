Paris Saint-Germain anuncia argentino Mauricio Pochettino como novo técnico

A diretoria do Paris Saint-Germain anunciou neste sábado o novo treinador do clube. É o argentino Mauricio Pochettino, que já vinha sendo especulado desde a demissão do alemão Thomas Tuchel, na última terça-feira. O técnico assinou um contrato com o clube francês até junho de 2022, com a opção de extensão por mais um ano.

“Estou extremamente feliz e honrado de ser o novo técnico do Paris Saint-Germain. Agradeço à direção do clube pela confiança dada. Este clube sempre teve um lugar especial no meu coração. Volto ao PSG com muita ambição e humildade, com muita vontade de trabalhar com alguns dos melhores jogadores do mundo. O time tem potencial fantástico e vou fazer de tudo para dar à equipe a identidade ofensiva que os torcedores amam”, afirmou Pochettino, em declarações publicadas pelo PSG em seu site oficial e nas redes sociais.

Agora técnico do time, o argentino já foi jogador do Paris Saint-Germain entre 2001 e 2003. Nesse período ele conquistou a Copa Intertoto, competição de clubes que não se classificavam para a Liga dos Campeões ou para a Copa da Uefa (atualmente Liga Europa). Seu primeiro compromisso será na quarta-feira contra o Saint-Étienne, fora de casa, pela 18.ª rodada do Campeonato Francês.

Pochettino estava sem clube desde a demissão do Tottenham, em novembro de 2019, após mais de cinco anos de trabalho. Ele seguiu em Londres para acompanhar a carreira do filho, Maurizio, que atua no time sub-19 do Tottenham. O Paris Saint-Germain será sua quarta equipe na carreira de técnico, que começou no Espanyol, em 2009. Ele não tem títulos no currículo como treinador.

Uma de suas prioridades é colaborar para as renovações de contrato com os atacantes Mbappé e Neymar, cujas negociações estão em andamento. Outra é amenizar o ambiente pesado no vestiário. O clube ressaltou o passado de Pochettino como jogador do time parisiense. “É uma figura histórica do Paris Saint-Germain, cujo ex-zagueiro usou as cores e a braçadeira de capitão com muito caráter e espírito coletivo”, disse.