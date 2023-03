Para reduzir desconforto menstrual, time de Marta troca calção branco por preto

atletas da equipe da Flórida atuarão com calções pretos, e não mais brancos, evitando assim possível situação constrangedora no período de menstruação.

Luís Curro

O Orlando Pride, time no qual joga a brasileira Marta -eleita seis vezes a melhor do mundo-, tornou-se o primeiro time dos EUA a tomar uma medida que atende a anseio antigo das jogadoras de futebol.

A partir desta temporada, as atletas da equipe da Flórida atuarão com calções pretos, e não mais brancos, evitando assim possível situação constrangedora no período de menstruação.

A decisão vale tanto para as partidas do time, que estreia na NWSL (o campeonato nacional, que conta com 12 participantes) no dia 26, contra o Portland Thorns, como para os treinamentos.

A ideia do time americano não é inédita. No ano passado, o Manchester City, um dos principais clubes da Inglaterra, anunciou que agiria em relação ao problema da menstruação, descartando a utilização dos tradicionais calções brancos para as atletas a partir da temporada 2023/24.

Para poder instaurar a ação, os times chegaram a entendimento com seus respectivos fornecedores de material esportivo. No caso do Orlando, a americana Nike; no do Man City, a alemã Puma.



Outros dois clubes ingleses que têm equipes de futebol feminino, o Stoke City e o West Bromwich, de divisões inferiores, também decidiram abolir o calção branco dos uniformes das jogadoras.

Atual campeã europeia, a seleção inglesa discute com a Nike a possibilidade de deixar de se apresentar com a vestimenta toda branca.

Nas palavras de Beth Mead, 27, atacante do Arsenal e do English Team, “é bacana ter um kit inteiro branco, mas não é prático quando é aquela época do mês”.

De acordo o Escritório de Saúde da Mulher dos EUA, vinculado ao Departamento de Saúde do país, as mulheres menstruam, em média, por 40 anos e perdem até três colheres de sopa de sangue a cada ciclo.