Pan 2023: Na estreia no judô, Rafaela Silva dá show e Brasil fatura 4 ouros

SANTIAGO, CHILE (UOL/FOLHAPRESS)

O Brasil mostrou potencial no primeiro dia de competições no judô e garantiu quatro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Foram seis medalhas no total.

Rafaela Silva conquistou o topo do pódio no feminino 57Kg. Alexia Nascimento, no feminino 48Kg, Michel Augusto, no masculino 60Kg, e Larissa Pimenta, no feminino 52Kg, foram os outros campeões.

A delegação verde e amarela ainda ganhoi dois bronzes, com Amanda Lima, no feminino 48Kg, e Willian Lima no masculino 66Kg.

RAFAELA

Rafaela Silva teve um dia imponente e conquistou o ouro em final avassaladora, contra a argentina Brisa Candela.

Logo nos primeiros segundos, ela acertou um waza-ari e passou a controlar o ritmo do embate. Pouco depois, acertou o segundo, garantindo a vitória.

Campeã olímpica e mundial, Rafaela conquistou o primeiro Pan-Americano.

“Com certeza [tinha um faltando], e foi esse que vim buscar aqui. Estou muito feliz com o meu desempenho. Não foram alguns meses ou anos, toda a minha vida. Esse é meu quarto Jogos Pan-Americanos e era sempre na trave, prata, bronze… Consegui o ouro que foi retirado. Então, tinha esse objetivo de conseguir essa medalha e estou muito feliz”, afirmou,

ALEXIA

Golpes certeiros. Alexia tem 21 anos e tinha sido campeão no Pan Júnior. Ela aplicou um waza-ari, imobilizou a adversária e, posteriormente, aplicou um ippon.

Fim do jejum. A última vez que o Brasil tinha conquistado ouro no 48kg foi em Indianapolis 1987, com Monica Angelucci.

Processo longo. “Estou muito feliz, mas ainda estou raciocinando. Estou muito feliz, muito honrado. Foi um processo muito longo para chegar até aqui. Tiveram vitórias, derrotas…

Mas estou muito feliz”, disse.

Dobradinha. Amanda Lima, por sua vez, venceu a chilena Mary Ley e ficou com a medalha de bronze na mesma categoria.

MICHEL AUGUSTO

Virou. Michel Augusto venceu o colombiano Johan Sebastián, de virada. O jovem lutador de 18 anos levou o título após o colombiano ter três punições.

Competição importante. “Esse Pan foi muito importante para mim. Vão ter as Olimpíadas no ano que vem, mas essa aqui era uma competição importante. Poder viver isso tudo com 18 anos… O diferencial dessa competição foi que não desisti, dei o meu melhor. Na final, saí perdendo e consegui virar”.

LARISSA

Punições. Larissa venceu a mexicana Paulina Lizbeth na final, em cenário parecido com o do Michel. A adversária levou três punições.

Mais um! A brasileira tinha sido medalhista de ouro no Pan-Americano de Lima, em 2019.

Luta diferente. “Essa é minha segunda medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos, é um título que vim buscar e estou bastante feliz. Lutei com ela [Paulina] tem menos de um mês, mas imaginei que ela fosse vir diferente. Foi uma competição, realmente, mental. Sabia que ela viria forte e com atitude, mas foquei no que está dentro de mim, só queria esbanjar isso”, apontou.

