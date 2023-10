Pan 2023 erra distância da marcha 20km, e 12 atletas ‘batem recorde mundial’

A organização do Pan de Santiago errou no cálculo dos 20 quilômetros da marcha atlética e causou uma verdadeira confusão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A organização dos jogos Pan-Americanos 2023 errou o cálculo da distância percorrida na prova feminina de marcha atlética, e 12 atletas bateram o recorde mundial neste domingo (29).

A organização do Pan de Santiago errou no cálculo dos 20 quilômetros da marcha atlética e causou uma verdadeira confusão. Por causa do erro, a marcha atlética masculina sofreria um atraso de meia hora.

A prova feminina teve 12 atletas batendo o ‘recorde mundial’ da marcha atlética de 20 quilômetros por conta do erro da organização.

O ‘recorde mundial’ pertence à chinesa Yang Jiayu, que completou a prova em 1min23s49.

Para se ter uma ideia, a vencedora da marcha atlética no Pan 2023 completou a prova em 1min12s26, ou seja, a peruana Gabriela Kimberly precisou de 11 minutos a menos do que Yang Jiayu para terminar a prova.

Cláudio Castilho, chefe de Missão do Atletismo, falou sobre o erro da organização.

“O medidor de percurso que fez o trajeto, o Marcelo, já estava fazendo a verificação durante a prova. Na passagem do primeiro quilometro, quando já se projetava a quebra do recorde, fui falar com ele, e ele me garantiu que estava tudo certo”, afirmou.

Cláudio ainda falou que estão no aguardo de uma posição oficial da organização.

“Então, agora que já está constatado que o percurso não tinha a distância correta, eles atrasaram a prova do masculino em meia hora (terá início às 10h). Não sabemos se serão válidas as medalhas, mas o recorde com certeza não será homologado”, afirmou.

Quarta colocada na marcha atlética, a brasileira Viviane Santana falou que já sentia que algo estava errado durante a prova.

“Quando a gente passou a primeira volta, já deu para ver que tinha algo de errado, porque deu muito forte. Abaixo de 4 minutos, é ritmo do masculino.

Então, deu alguma coisa errada e eu larguei o relógio, fiz a prova na sensação mesmo, do corpo. E o tempo, a gente não focou nisso, porque não dava para controlar ritmo, devido a essa distância que não estava muito certa”, relatou a brasileira.