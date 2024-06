Palmeiras vence com gol de Estêvão na volta de Dudu e segue na cola do Fla

ANDRÉ MARTINS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Palmeiras bateu o Juventude por 3 a 1, no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Brasileirão, em jogo agitado marcado pela volta de Dudu aos gramados após dez meses.

Flaco López, Estêvão e Mayke marcaram os gols da vitória, enquanto Erick Farias fez o dos visitantes -todos no segundo tempo. Artilheiro palmeirense, o atacante argentino voltou a ser titular após um mês e balançou a rede pela 13ª vez na temporada.

Dudu entrou na reta final e foi ovacionado pela torcida. O camisa 7, que ainda não tinha sido utilizado desde a volta da lesão, deu um abraço em Abel Ferreira, simbolizando a paz interna no clube após a “novela” de sua negociação com o Cruzeiro.

O Palmeiras foi a 23 pontos, reassumiu a vice-liderança e segue na cola do Flamengo -ficando novamente a um ponto de distância do topo da tabela. Já o Juventude estacionou nos 13 pontos e está em 12º.

As equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (26). O Palmeiras visita o Fortaleza, às 21h30 (de Brasília), enquanto o Juventude recebe o Flamengo mais cedo, às 20h.

Curiosidade: Veiga completou 300 jogos pelo Palmeiras e deu uma assistência na partida, enquanto Estêvão marcou seu primeiro gol após ter sua venda oficializada ao Chelsea.

Como foi o jogo

Abel colocou em campo um time com quatro mudanças, mas novamente sem Dudu. Mayke, Piquerez, Aníbal Moreno e Rony ficaram como opções na reserva para as entradas de Marcos Rocha, Vanderlan, Fabinho e Flaco López, respectivamente.

O Palmeiras deu a impressão inicial de que encurralaria o adversário, mas acabou perdendo intensidade.

O time da casa, que começou sufocando, teve seu ritmo freado pelo oponente. Sem pressa, o goleiro Gabriel protagonizou uma cena inusitada ao interromper o jogo, ainda no início, para tomar um remédio em campo. A demora já ligou as reclamações de Abel e na arquibancada.

Compacto, o Juventude explorou o contra-ataque e encontrou espaços para levar perigo. A equipe visitante teve a principal oportunidade do primeiro tempo, desperdiçada por Gilberto, e incomodou a defesa alviverde. Weverton precisou ser acionado para manter o zero no placar.

O Palmeiras até criava e rondava a área rival, mas não conseguia concluir as jogadas. As melhores chegadas vinham pela direita e dos pés de Estêvão, que se destacou mesmo em noite sem brilho.

O cenário mudou logo na volta do intervalo, e os mandantes saíram na frente Flaco López foi letal de cabeça e marcou seu segundo gol nos últimos três jogos depois de dois meses de jejum. O primeiro gol também acabou com a seca do primeiro tempo, e as redes foram balançadas mais três vezes na partida.

O Palmeiras levou um golpe com o empate do Juventude, mas conseguiu reagir e conquistar a vitória. Abel Ferreira mexeu no time e trocou Estevão de lado. Foi justamente pela esquerda que a joia palmeirense fez o segundo. Também por lá que saiu o terceiro do time da casa para confirmar o resultado.

Gols e destaques

Bicicleta sem direção: Aos 18′ do 2º tempo, a bola ficou viva na área do Juventude após cruzamento e Flaco López arriscou uma bicicleta. No entanto, ele pegou mascado na bola e mandou no meio do gol, facilitando para a defesa de Gabriel.

Gol perdido: Aos 22′, Gilberto foi lançado em velocidade completamente sozinho, mas se complicou após carregar demais e Murilo conseguiu se recompor.

Weverton defende. Aos 23′, Danilo Boza fica com a sobra na área, ajeita para a perna direita e chuta firme. Weverton, bem posicionado, espalma para a linha de fundo.

Trave: Aos 37′, Estêvão recebeu na direita e abriu na área ara Flaco López, que mandou de cavadinha na saída do goleiro e carimbou a trave. O bandeira não deu impedimento, mas o atacante palmeirense estava adiantado.

1×0: Aos 3′ do 2º tempo, Marcos Rocha cobrou lateral no ataque e Veiga cruzou para a área. López ganhou pelo alto no meio de dois defensores e desviou de cabeça para inaugurar o placar.

1×1: Aos 18′, João Lucas cobrou lateral longo, Taliari deu uma casquinha e Erick Farias apareceu livre no segundo pau para cabecear.

Weverton evita virada: Aos 23′, João Lucas cobrou novo lateral longo, Murilo errou no corte e Erick Farias disparou. O atacante avançou até a área e bateu firme, mas o goleiro do Palmeiras evitou o que seria o segundo dos visitantes.

2×1: Aos 30′, Veiga cruzou da direita, López resvalou e a bola sobrou com Estevão do outro lado na área.

A joia palmeirense dominou e bateu cruzado, rasteiro, para colocar o time novamente à frente.

3×1: Aos 37′, Zé Rafael roubou a bola de Jadson na área do Juventude e cruzou para o meio. Mayke apareceu completamente livre empurrou para dentro.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 3 x 1 Juventude