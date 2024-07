Palmeiras vence clássico, afunda Corinthians e António fica por um fio

FLAVIO LATIF E LIVIA CAMILLO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Palmeiras venceu o Corinthians por 2 a 0 nesta segunda-feira (1), no Allianz Parque, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória do Verdão afunda o Timão na crise e deixa o técnico António Oliveira por um fio.

O Palmeiras não brilhou no primeiro tempo, mas precisou de 12 minutos na etapa final para vencer. Os gols foram de Raphael Veiga e Vitor Reis.

Raphael Veiga se estranhou com Rodrigo Garro aos 17 minutos do segundo tempo e foi expulso, mas nem com um a mais o Corinthians conseguiu reagir.António Oliveira já estava ameaçado e corre sério risco de demissão. O Corinthians termina a rodada na vice-lanterna, com apenas nove pontos.

O Palmeiras mostrou mais uma vez a força do elenco e agora é vice-líder, com 26 pontos, e a um do Flamengo. O Verdão não teve os suspensos Aníbal Moreno e Rony, o lesionado Murilo e ainda perdeu Zé Rafael por problema muscular durante o jogo. O estreante Vitor Reis brilhou com gol e grande atuação.

O Palmeiras voltará a campo para enfrentar o Grêmio, quinta-feira, fora de casa.

No mesmo dia, o Corinthians receberá o Vitória.

PALMEIRAS

Weverton, Marcos Rocha, Naves, Vitor Reis e Piquerez; Fabinho (Garcia), Zé Rafael (Jhon Jhon), Raphael Veiga, Estevão (Mayke) e Gabriel Menino (Vanderlan); Flaco López. T.: Abel Ferreira

CORINTHIANS

Matheus Donelli, Léo Mana (Matheuzinho), Cacá, Gustavo Henrique e Hugo (Matheus Bidu); Raniele (Igor Coronado), Breno Bidon e Rodrigo Garro; Gustavo Mosquito (Pedro Henrique), Wesley (Pedro Raul) e Yuri Alberto. T.: António Oliveira

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA)/RS

Árbitro Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA)/CE

Árbitro Assistente 2: Rafael da Silva Alves (FIFA)/RS

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)/SP

Cartões amarelos: Fabinho, Zé Rafael e Gabriel Menino (Palmeiras) e Raniele, Rodrigo Garro e Gustavo Henrique (Corinthians)

Cartão vermelho: Raphael Veiga (Palmeiras)