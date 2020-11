Palmeiras vai ao Ceará com 19 desfalques para disputa de vaga

PUBLICIDADE

SÃO PAULO, SP

O Palmeiras enfrenta o Ceará, nesta quarta-feira (18), às 19h, na Arena Castelão, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O técnico Abel Ferreira, que está suspenso, tem 19 desfalques para o duelo.

São 15 jogadores com Covid-19 (Jailson, Vinicius, Gabriel Menino, Luan, Alan Empereur, Kuscevic, Viña, Gustavo Scarpa, Danilo, Gabriel Silva, Gabriel Veron, Rony, Quiñonez, Pedro Acácio e Marino), três lesionados (Felipe Melo, Wesley e Luan Silva), além de Breno Lopes, que já atuou na Copa do Brasil pelo Juventude.

Weverton e Gustavo Gómez estão com as seleções de Brasil e Paraguai, respectivamente, e jogariam nesta terça à noite as Eliminatórias para a Copa do Mundo. Os dois, porém, juntam-se à delegação nesta quarta pela manhã e ficarão à disposição para o duelo com o Ceará -como os outros dois goleiros estão com o novo coronavírus, o camisa 21 provavelmente será titular. Na última atividade antes da viagem, os goleiros foram Leandro (do sub-20), Mateus (do sub-20) e Kaíque (do sub-17).

Depois de vencer por 3 a 0 a partida de ida, no Allianz Parque, o Palmeiras pode até perder por dois de diferença, que mesmo assim avança à semifinal da Copa do Brasil. Se passar, vai enfrentar o vencedor do duelo entre Grêmio e Cuiabá. No primeiro jogo, os gaúchos venceram por 2 a 1 na capital mato-grossense.

Já o Ceará terá um importante jogador à disposição. O meia-atacante Vina, que ficou fora do jogo de ida por ter sido diagnosticado com Covid-19, já está liberado para retornar. Nas demais posições, o técnico Guto Ferreira deve mandar a campo sua força máxima.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Emerson Santos, Renan (Gustavo Gómez), Lucas Esteves; Patrick de Paula, Zé Rafael, Raphael Veiga, Lucas Lima; Luiz Adriano, Willian. T.: Abel Ferreira

CEARÁ

Fernando Prass; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Tiago, Bruno Pacheco; Charles, Fabinho, Fernando Sobral, Felipe Silva (Vina); Felipe Vizeu, Léo Chú. T.: Guto Ferreira

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 19h desta quarta-feira

Juiz: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

