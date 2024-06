Palmeiras melhora sem Endrick e tem sequência inédita de vitórias no ano

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Como o Palmeiras seguirá sem Endrick?’. A despedida do atacante -somada às atuações abaixo do time de Abel Ferreira no início do Brasileirão- levantou dúvidas sobre como seria restante de temporada do clube paulista. De lá para cá, porém, o Alviverde se encontrou em campo e conseguiu sua maior sequência de vitórias na temporada.

O Palmeiras engatou quatro vitórias seguidas no Brasileirão. No mês de junho, o time paulista bateu Criciúma, Vasco, Atlético-MG e Bragantino.

A marca é inédita na temporada. O máximo que Abel e seus comandados conseguiram foram três triunfos consecutivos, sendo o mais recente no início de maio, quando superou Botafogo-SP (Copa do Brasil), Cuiabá (Brasileirão) e Liverpool-URU (Copa Libertadores).

Agora, o Alviverde tem a chance de repetir a série que embalou o time na conquista do Brasileirão de 2023. Caso vença o Juventude neste domingo (23), o Palmeiras chega a cinco triunfos e repete a campanha que o levou no ano passado a empatar em pontos com o então líder Botafogo.

O bom momento do Alviverde coincide com a saída de Endrick. O camisa 9 fez seu último jogo pelo Palmeiras em 30 de maio e agora serve a seleção brasileira na disputa da Copa América. Na sequência, o atacante irá para o Real Madrid (ESP).

O Palmeiras recebe o Juventude no Allianz Parque, às 18h30 (de Brasília) deste domingo (23). A partida é válida pela 11ª rodada do Brasileirão.

Última sequência de vitórias do Palmeiras em 2024:

02/06 – Criciúma 1 x 2 Palmeiras

13/06 – Palmeiras 2 x 0 Vasco

17/06 – Atlético-MG 0 x 4 Palmeiras

20/06 – Palmeiras 2 x 1 Red Bull Bragantino

Sequência de vitórias do Palmeiras no Brasileirão de 2023:

22/10 – Coritiba 0 x 2 Palmeiras

25/10 – Palmeiras 5 x 0 São Paulo

28/10 – Palmeiras 1 x 0 Bahia

1/11 – Botafogo 3 x 4 Palmeiras

4/11 – Palmeiras 1 x 0 Athletico