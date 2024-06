Palmeiras marca nos acréscimos e vence Criciúma no 1º jogo sem Endrick

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Palmeiras venceu o Criciuma por 2 a 1 neste domingo (2), no Heriberto Hulse, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Gustavo Gómez abriu o placar, Matheusinho empatou e Lázaro deu a vitória ao time alviverde nos acréscimos.

O Palmeiras voltou a fazer um jogo abaixo da média, mas retomou o caminho das vitórias depois de empatar com Botafogo-SP e San Lorenzo (Argentina). Foi o primeiro desafio sem Endrick, que foi para a Copa América com o Brasil antes de apresentar no Real Madrid (Espanha).

Após um primeiro tempo morno, o Palmeiras retornou melhor do vestiário e fez 1 a 0 com Gómez de pênalti.

O Criciúma empatou dois minutos depois com Matheusinho, numa infelicidade de Murilo que desviou para trás e quase marcou contra.

Nos acréscimos, Gustavo Gómez cabeceou após escanteio no segundo pau e Lázaro marcou também de cabeça para dar a vitória ao Palmeiras.

Com o resultado, o Palmeiras foi para o sexto lugar, com 11 pontos. O Criciúma é o 16º, com cinco.

Gustavo Gómez se tornou o maior zagueiro artilheiro da história do Palmeiras, com 37 gols. O paraguaio ultrapassou Luis Pereira.

Com a suspensão de Abel Ferreira, do auxiliar João Martins e do assistente Vitor Castanheira, o auxiliar Martinho assinou a súmula como treinador do Palmeiras em Criciúma.

O Palmeiras voltará a campo para enfrentar o Vasco, dia 13. O Criciúma medirá forças com o Atlético-GO, dia 11.

PRIMEIRO TEMPO MORNO

Os primeiros 45 minutos foram mornos. As equipes tentaram dominar o jogo, mas nenhuma delas foi protagonista.

O Criciúma ficou menos com a bola, mas não se postou apenas na defesa e esbarrou na limitação técnica. Já o Palmeiras teve outra atuação sem brilho.

As melhores chances do Criciúma foram com Bolasie. O Verdão assustou na bola parada.

PALMEIRAS APARECE E VENCE NO FIM

O time de Abel Ferreira voltou melhor para a etapa final. As entradas de Luis Guilherme e Lázaro nas vagas de Estevão e Rômulo deixaram o Palmeiras mais forte.

Aos 17 minutos, Lázaro acertou a trave. Logo na sequência, o zagueiro Rodrigo tocou com o braço na área. Gustavo Gómez, no minuto 21, converteu com categoria.

O Palmeiras nem teve tempo para comemorar. Aos 23 minutos, Claudinho cruzou, a bola desviou em Murilo e foi na trave. No rebote, Matheusinho só empurrou para empatar.

O Criciúma se animou e quase virou no minuto 27, quando Bolasie acertou um chutaço de fora da área e Weverton fez milagre.

Nos minutos finais, os dois times partiram para o ataque, mas as defesas prevaleciam até aparecer a bola parada do Palmeiras. Gustavo Gómez ganhou escanteio no alto e deixou Lázaro sozinho para fazer mais um gol decisivo. 2 a 1 o placar final.

CRICIÚMA

Gustavo, Claudinho (Jonathan), Rodrigo, Ángel e Marcelo Hermaes; Barreto (Ronald Lopes), Higor Meritão, Marquinhos Gabriel e Matheusinho (Arthur Caíke); Bolasie e Eder (Felipe Vizeu) (Alano). Técnico: Cláudio Tencati

PALMEIRAS

Weverton, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez (Caio Paulista); Anibal Moreno (Zé Rafael), Richard Rios e Raphael Veiga (Gabriel Menino); Estevão (Luis Guilherme), Rômulo (Lázaro) e Rony. Técnico: Martinho

Estádio: Heriberto Hulse, em Criciúma (SC)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa) e Lucio Beiersdorf Flor

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-Fifa)

Cartões amarelos: Barreto, Matheusinho, Higor Meritão, Rodrigo, Gustavo, Ronald Gomes e Allano (CRI); Caio Paulista, Zé Rafael e Gustavo Gómez (PAL)

Gols: Gustavo Gómez (PAL), aos 21′, Matheusinho (CRI), aos 23′, e Lázaro (PAL), aos 47′ do segundo tempo