Palmeiras mantém método de treino em pênaltis mesmo com aproveitamento ruim

FLAVIO LATIF

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O fantasma dos pênaltis na era Abel Ferreira não preocupa o Palmeiras para o jogo decisivo contra o Santos, pela final do Campeonato Paulista, neste domingo (7), às 18h (de Brasília), no Allianz Parque.

A comissão técnica de Abel Ferreira não preparou nada especial para penalidades para a final. Os jogadores estão treinando cobranças desde o início da preparação do duelo, e o departamento de análise de dados está estudando os batedores do Peixe, mas não há nada de novo em relação às outras preparações.

Na era Abel Ferreira, o Palmeiras participou de oito disputas de pênaltis e só venceu uma: contra o Atlético-MG, nas quartas de final da Copa Libertadores de 2022. Internamente, o discurso alviverde é de que a equipe tem um bom goleiro (Weverton) e bons batedores.

tem números similares a Marcos, um dos maiores pegadores de pênaltis da história do Palmeiras. O goleiro defendeu 10 cobranças de 57 (um aproveitamento de 17,5%). Marcos fez 17 defesas em 91 cobranças (18,6%).

Além disso, o camisa 21 alviverde só não defendeu pênaltis em duas disputas: Recopa Sul-Americana contra o Defensa y Justicia, e na Supercopa do Brasil contra o São Paulo.

Palmeiras não quer depender das penalidades

O Alviverde quer decidir o jogo no tempo normal e vai aproveitar a força de sua torcida para isso. Nos jogos decisivos dos últimos dois títulos estaduais, o Palmeiras sagrou-se campeão após duas goleadas por 4 a 0 no Allianz Parque: contra o São Paulo e o Água Santa.

Em 2024, o Palmeiras só teve três jogos para disputar no Allianz Parque: Inter de Limeira (3-2), Santos (2-1) e Novorizontino (1-0, na semifinal). O aproveitamento do time jogando em casa no passado foi de 76,04% e a convocação de Abel aos torcedores valeu a pena — não há mais ingressos a venda.

O Peixe venceu o jogo de ida por 1 a 0 na Vila Belmiro, e pode ser campeão com um empate. Se a partida acabar com uma vitória alviverde por um gol de diferença, o título será definido nos pênaltis.

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo

Horário: Às 18h deste domingo

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Transmissão: Record TV (TV aberta), streamings Max e Paulistão Play, e do canal CazéTv, no YouTube.