Palmeiras ignora prazo do Campeonato Paulista e pensa em reforços só para o mata-mata

Danilo Lavieri e Carolina Alberti

O Palmeiras tem até esta sexta-feira (8) para atualizar a lista da primeira fase do Campeonato Paulista, mas reforços não devem chegar a tempo. Apesar de perder nomes como Danilo (Nottingham Forest), Gustavo Scarpa (Nottingham Forest) e Merentiel (Boca Juniors), o clube alviverde é cauteloso na hora de contratar.

O clube diz não ter pressa e está de olho no mata-mata estadual e demais torneios da temporada. A preocupação da cúpula alviverde é com o restante da temporada, que terá Copa Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.

A equipe da análise de desempenho já indicou nomes, especialmente para substituir Danilo. O meio-campista se transferiu para o futebol inglês no início do ano e fez Abel Ferreira alterar a construção de jogadas alviverde.

LISTA DO PAULISTA

O Palmeiras tem 24 atletas inscritos na primeira fase e pode adicionar até quatro nomes. Isso porque, além das duas vagas, Danilo e Merentiel constam na relação.

Caso avance ao mata-mata, o clube pode fazer quatro mudanças em reação à lista inicial. O que abriria espaço para eventuais reforços.

NOVO PERFIL DE CONTRATAÇÃO

O Palmeiras busca jogadores entre 25 e 26 anos, prontos para assumir vaga. Assim, o clube abandona o perfil de atletas mais jovens (até 22 anos) e com potencial de venda.