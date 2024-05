Palmeiras fica no zero em jogo apático, mas vai às oitavas da Copa do Brasil

FLAVIO LATIF

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O Palmeiras jogou mal, mas conseguiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil ao empatar em 0 a 0 com o Botafogo-SP nesta quinta-feira (23), na Arena Nicnet Eurobike, em Ribeirão Preto (SP).

A equipe de Abel Ferreira venceu o jogo de ida por 2 a 1, no Allianz Parque, e fez valer o regulamento.

O próximo adversário do Palmeiras na competição será conhecido através de sorteio. A CBF ainda não divulgou a data do evento.

O Palmeiras voltará a campo só na próxima quinta (30), contra o San Lorenzo, no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida será a última de Endrick com a camisa alviverde. Depois, o camisa 9 se juntará à seleção brasileira e, posteriormente, vai se apresentar ao Real Madrid.

Já o Botafogo-SP receberá o Novorizontino em casa na segunda (27), às 21h (de Brasília), na Arena Nicnet Eurobike, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

BOTAFOGO-SP

João Carlos; Matheus Costa (Matheus Barbosa), Lucas Dias e Bernardo Schappo; Patrick Brey (Jean Victor), João Costa (Toró), Gustavo Bochecha (Leandro Pereira) e Wallison; Emerson Ramon, Douglas Baggio e Alex Sandro. Técnico: Paulo Gomes

PALMEIRAS

Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael (Gabriel Menino), Richard Ríos (Aníbal Moreno) e Raphael Veiga; Lázaro (Rony), Endrick (Luis Guilherme) e Estevão (Mayke). Técnico: Abel Ferreira

Copa do Brasil – 3ª fase – Jogo de volta

Data: 23/05/2024 (quinta-feira)

Horário: 19h00 (de Brasília)

Local: Arena Nicnet Eurobike, em Ribeirão Preto (SP)

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Fernanda Nãndrea Gomes Antunes

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira

Cartões amarelos: Bernardo Schappo e Lucas Dias (BOT); Piquerez, Richard Ríos e Zé Rafael (PAL)