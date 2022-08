Palmeiras e Atlético-MG decidem vaga na semifinal da Libertadores

Como o jogo de ida terminou empatado em 2×2, quem vencer esta noite garante a classificação. Novo empate leva a decisão para os pênaltis

Depois do duelo brasileiro entre Flamengo e Corinthians, chegou a vez de Palmeiras e Atlético-MG decidirem quem fica com a vaga na semifinal da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo-SP. O jogo será transmitido pela ESPN e Facebook.

Como o jogo de ida terminou empatado em 2×2, quem vencer esta noite garante a classificação. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Em 2021, o encontro entre as equipes foi justamente na semifinal. Na época, ainda valia o gol fora, e foi isso que classificou o Palmeiras depois de dois empates, sendo o primeiro, em São Paulo, em 0x0, e em Minas, 1×1.

Palmeiras

Dono da melhor campanha e buscando defender uma invencibilidade que já dura 17 jogos na competição, Abel Ferreira terá força máxima para a decisão. O único desfalque é Jailson, que fez uma cirurgia no joelho.

Dono também da melhor campanha no Brasileirão, o Palmeiras poderá ter de volta como titular o atacante Rony, que havia sentido um desconforto muscular, mas retornou no último jogo, na vitória contra o Goiás.

Atlético-MG

Do outro lado, o Atlético Mineiro, que chegou a abrir 2×0 no primeiro confronto e levou o empate. Nos últimos oito jogos, venceu apenas um, empatou três e perdeu quatro – sendo duas de virada. Desde que Cuca retornou, não conseguiu encontrar o caminho das vitórias.

Arana, lesionado, chegou a viajar, mas é dúvida para o confronto de hoje. Pavón, reforço da última janela, ainda não foi inscrito na Libertadores. Fora da Copa do Brasil e 13 pontos atrás do líder Palmeiras no Brasileirão, o foco está no jogo de hoje.

Ficha técnica

Palmeiras x Atlético-MG

Allianz Parque, São Paulo-SP – 10/08/2022, às 21h30 – jogo de volta das quartas de final da Libertadores

Árbitro: Wilmar Roldan (Colômbia)

Árbitro assistente 1: Alexander Guzman (Colômbia)

Árbitro assistente 2: Wilmar Navarro (Colômbia)

Quarto árbitro: Carlos Ortega (Colômbia)

Árbitro de vídeo (VAR): Julio Bascuñan (Chile)