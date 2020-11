Palmeiras e Abel Ferreira agem para corrigir a acomodação de Patrick de Paula

PUBLICIDADE

O volante Patrick de Paula, do Palmeiras, tem sido alvo de um trabalho do clube para não se deslumbrar com o rápido sucesso obtido na carreira. Depois de se destacar no título do Campeonato Paulista e de receber sondagens de times europeus, o jogador de 21 anos perdeu espaço no time e só voltou a ser titular nas duas últimas partidas. Nesse período, o camisa 5 ouviu algumas broncas e recebeu correções.

Patrick foi promovido ao elenco principal no início do ano pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Revelado na Taça das Favelas, no Rio de Janeiro, o volante experimentou uma ascensão meteórica. Virou titular da equipe e chegou ao ápice no Paulistão. O pênalti decisivo da vitória sobre o Corinthians foi dele. Um chute forte, no alto, e que o colocou ainda mais em evidência.

Meses depois a situação começou a mudar. Ainda na gestão de Luxemburgo o volante começou a perder espaço. Na derrota que culminou com a demissão do treinador, diante do Coritiba, Patrick de Paula deixou o jogo no intervalo. Com a mudança de comando, o jogador passou quatro partidas seguidas sem entrar em campo. Outro colega da base, Danilo, entrou no time e passou a ter mais sequência.

O Palmeiras e o treinador português Abel Ferreira notaram que era preciso algo ser feito. No entender deles, houve uma acomodação de Patrick com o rápido crescimento. “Acredito que teve este relaxo, que é normal ainda mais para um menino de 20 anos. É estrela, vai esperando ser o melhor do mundo. É nesse momento que nós, clube e treinador, temos de colocá-lo na terra”, contou.

A avaliação é que a fase vivida por Patrick de Paula é totalmente compreensível. O jogador de uma hora para outra se tornou famoso e ganhou destaque no time a ponto de o técnico Tite, da seleção brasileira, mencionar que observava de perto o trabalho do palmeirense. Para completar, o garoto ainda passou a ser alvo de clubes europeus interessados em pagar uma fortuna. O Benfica chegou a sinalizar que pagaria mais de R$ 60 milhões para contratá-lo. Nessa mesma época, o desempenho dele no time começou a cair.

O próprio Abel Ferreira mencionou no início deste mês, logo após ser contratado, que esperava mais empenho do volante no dia a dia. “Não olho a idade, olho a qualidade, o empenho, a vontade nos treinos de querer jogar. (Patrick) De Paula tem de mostrar nos treinos que quer também, e só há uma forma de convencer o treinador: nos treinos” disse o técnico.

O volante só voltou a ter mais chances no time após a lesão de Felipe Melo e Danilo ter sido contagiado pela covid-19. Para o clube, Patrick de Paula é uma das grandes revelações da base e tem condições de superar a instabilidade por sempre ter se mostrado muito focado no trabalho. Por isso, mesmo com esse episódio, o jogador continua bastante prestigiado no Palmeiras.

“Trato os jogadores quase como meus filhos. Às vezes tem de castigar, elogiar, acarinhar… Ele já deu muito, foi escolhido uma revelação”, disse o técnico português. “O Patrick tem de ser consistente no trabalho. Espero muito mais dele. Vamos fazer o possível para o ajudar. Ele tem todas condições para nos ajudar. Eu espero mais dele, tenho certeza que ele vai nos dar mais”, completou.

Estadão Conteúdo