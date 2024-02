Osvaldo marca duas vezes, e Vitória vence no 1º Ba-Vi da temporada 2024

O resultado deixou as duas equipes com 13 pontos, sendo que o Bahia é o segundo colocado pelo critério de desempate, com o Vitória logo atrás

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS0)

No Ba-Vi de número 494, deu Vitória! A equipe, com dois gols de Osvaldo, virou para cima do Bahia, venceu pelo placar de 3 a 2 neste domingo (18), no Barradão, Salvador, em partida válida pelo Campeonato Baiano.

O resultado deixou as duas equipes com 13 pontos, sendo que o Bahia é o segundo colocado pelo critério de desempate, com o Vitória logo atrás.

Jogando em casa, o Vitória começou com tudo e, aos cinco minutos de partida, abriu o placar com Osvaldo.

Só que o Bahia respondeu 10 minutos depois. Thaciano fez um belo gol e deixou tudo igual.

Aos 41 minutos, Éverton Ribeiro subiu alto e, de cabeça, fez o gol da virada do Bahia para cima do rival.

No segundo tempo, aos 30 minutos, Osvaldo, livre de marcação na área, fez de cabeça e deixou tudo igual.

Oito minutos depois, em cobrança de escanteio, Alerrandro se antecipou no primeiro pau e desviou de cabeça para garantir o triunfo ao Vitória.