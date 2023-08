Veja quais são os favoritos para a final da Libertadores 2023

É incrível como a final da Libertadores segue atraindo o público depois de tantos anos

2023 é o ano da 64ª edição da Libertadores. A fase de grupo libertadores 2023 já acabou e agora já não é mais necessária uma data sorteio libertadores 2023 para definir quem vai enfrentar quem. As chaves já foram definidas e os vencedores vão para a próxima fase. É incrível como a final da Libertadores segue atraindo o público depois de tantos anos, em 2023.

E enquanto a Copa Libertadores e outros eventos futebolísticos causarem entusiasmo e interesse genuínos em uma ampla gama de torcedores ao redor do mundo, o futebol sempre será o rei dos esportes.

Neste artigo vamos mostrar os detalhes da Copa Libertadores da América de 2023, aqui você vai ler sobre:

Os motivos para o Palmeiras libertadores 2023 ser o favorito

A eliminação humilhante do Flamengo libertadores 2023

A opinião dos especialistas sobre os jogos libertadores 2023

E muito mais

Palmeiras libertadores 2023

Não há motivos para fazer mistério aqui. No momento em que este artigo está sendo escrito, o Palmeiras é o favorito para levar a final da Libertadores de 2023. Note que este artigo está sendo feito antes do jogo de volta das quartas de final.

Então, até agora o Palmeiras fez uma boa atuação na fase de grupos da Libertadores 2023, conseguiu eliminar o Atlético Mineiro nas oitavas e já venceu o Deportivo Pereira por 4×0 fora de casa.

Considerando que ele vá para a semifinal, o que é bem provável, ele vai enfrentar o Boca Juniors ou o Racing nessa etapa. Será um confronto incrível, não importa qual dessas equipes enfrente o Palmeiras.

Jogos entre times brasileiros e argentinos são sempre confrontos épicos, especialmente na Libertadores. Também vale a pena lembrar que o Palmeiras foi campeão em 2021 e 2020. O curioso é que o atual campeão é um dos maiores rivais do Palmeiras, o já eliminado Flamengo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O que aconteceu com o Flamengo libertadores 2023

Imagem: reprodução

O Flamengo foi eliminado nas oitavas de final pelo Olimpia. O primeiro jogo foi no Brasil e o Flamengo venceu por 1×0. Um placar razoável que deixou muita gente confiante. O problema foi o jogo de volta quando o Flamengo conseguiu sofrer 3 gols e perder por um placar final de 3×1.

Esse jogo de volta das oitavas merece ser estudado. Se olharmos apenas as estatísticas, a lógica diz que o Flamengo deveria sair com o resultado. Afinal, o Flamengo teve 56% de posse de bola, 3 chutes a gol contra 4 do adversário e uma precisão de passe de 81% contra 75% do adversário.

Inclusive, o Flamengo abriu o placar com apenas 8 minutos de jogo. Mas a resposta não demorou muito e aos 12 minutos o Olimpia empatou. Aos 69 tivemos a virada do Olimpia e então o terceiro e último gol da partida aos 80 minutos.

Dessa forma, o Flamengo foi eliminado com um agregado de 3×2. Chamar esse resultado de zebra é um exagero, mas certamente foi uma das maiores surpresas da competição. O Flamengo é o atual campeão e ninguém esperava que ele caísse tão cedo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É difícil dizer como um resultado como esse aconteceu, o futebol é bem imprevisível. Mas podemos considerar algumas coisas: a troca de treinadores frequente e recente do Flamengo e a participação em outras competições de alto nível.

Apesar desses jogos Libertadores 2023 serem bem decepcionantes para o clube carioca, os torcedores do Flamengo ainda têm motivo para comemorar visto que estão na final da Copa do Brasil.

Eles não vão para a final da Libertadores 2023, mas há outras competições que podem trazer a alegria do ano.

A opinião dos especialistas sobre a Copa Libertadores da América de 2023

O portal de notícias esportivas “Lance”, deixou claro que a atuação do Flamengo foi um vexame. Esse tom para noticiar os resultados da equipe carioca foi bastante comum em diversos outros portais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assim como no mundo do jogo, onde as apostas podem surpreender a todos, os especialistas do CasinoPortugal, que também são apaixonados por futebol, consideram a possibilidade de o Palmeiras não vencer a final da Libertadores de 2023 como uma verdadeira “roleta russa”, pois acreditam que o time merece elogios e é um forte concorrente ao título.

O interessante é que estamos falando da imprensa brasileira, no momento em que essas matérias exaltando o Palmeiras foram divulgadas, temos o Internacional e o Fluminense ainda vivos na competição.

Isso nos mostra que o Palmeiras realmente passa uma confiança absurda para a

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

final da libertadores 2023.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Considerações finais

A data do sorteio da Libertadores 2023 já passou, agora, as chaves estão definidas. Com três clubes brasileiros nas quartas de final (Fluminense, Palmeiras e Internacional), as chances são de que pelo menos um clube brasileiro esteja presente na decisão da competição.

E o Palmeiras é, de longe, a equipe favorita para vencer a final da Libertadores este ano. Mas, como mencionamos anteriormente, o futebol é imprevisível…