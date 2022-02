Ônibus do Bahia sofre ataque a bomba antes de jogo, e atletas ficam feridos

O artefato quebrou vidros das janelas do veículo e deixou jogadores feridos. O goleiro Danilo Fernandes foi atingido por estilhaços no rosto

O ônibus que levava a delegação do Bahia à Arena Fonte Nova na noite desta quinta-feira (24), onde a equipe tricolor teria confronto com o Sampaio Corrêa a partir das 21h30, sofreu um ataque a bomba, segundo divulgou o clube em suas redes sociais.

O artefato quebrou vidros das janelas do veículo e deixou jogadores feridos. O goleiro Danilo Fernandes, atingido por estilhaços no rosto, precisou ser encaminhado para um hospital, também de acordo com o Bahia, que confirmou, através do treinador Guto Ferreira, que irá jogar ainda assim.

“O grupo, através da sua dignidade e do seu profissionalismo, vai entrar em campo para honrar as cores do Bahia”, disse o técnico ao Nordeste FC. A partida na casa tricolor será válida pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.