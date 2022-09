Onda de apoio a Vini Jr. gerou mais de 4 milhões de interações nas redes

A hashtag #BailaViniJr, que foi criada para apoiar o jogador brasileiro, ficou mais de 30 horas entre as mais citadas no Twitter

A onda de apoio ao atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Vinícius Júnior, gerou mais de 4 milhões de interações nas redes desde a sexta-feira (16), após o brasileiro ser alvo de comentários racistas durante o programa esportivo de maior audiência da TV espanhola. A marca foi registrada entre a madrugada da sexta-feira e o final da manhã do sábado, e leva em conta interações no Twitter, Facebook e Instagram. Os dados são da Vox Radar, software especializado na análise das redes sociais, encomendados pela startup de comunicação corporativa o Pauteiro.

No Twitter, o pico de postagens sobre o tema ocorreu por volta das 19h da sexta, quando Vini Jr. se pronunciou sobre o tema com um vídeo. A declaração racista do agente de jogadores Pedro Bravo começou a circular no Twitter no final da noite da quinta e, logo no início da manhã da sexta a hashtag #BailaViniJr passou a liderar os trending topics da rede, sendo primeiro lugar entre 7h e 11h, e entre 15h e 19h. Neste sábado, foi líder em impacto no Twitter entre 4h e 11h. A soma de postagens e compartilhamentos da hashtag ultrapassava era de 467 mil, às 11h.

O jogo aconteceu ontem (18), e o Real Madrid venceu o Atlético de Madrid por 2×1. Vini Jr. não marcou o gol, mas viu seu companheiro de clube e seleção brasileira, Rodrygo, marcar. Ambos comemoraram dançando em frente à torcida adversária.

O comentário racista

Na quinta-feira (15), o agente de jogadores Pedro Bravo afirmou, durante o “El Chiringuito”, que Vini Jr. deveria “deixar de fazer macaquice”. Pedro se referiu com termo racista às danças realizadas pelo atacante após os gols que marca pelo time espanhol.