O que o Flamengo precisa fazer para avançar na Libertadores? Veja cenários

BRUNO MADRID

(UOL/FOLHAPRESS)

A vitória do Flamengo sobre o Bolívar, em jogo realizado na noite desta quarta-feira (15) pela Libertadores, deu um alívio aos comandados de Tite rumo às oitavas de final da competição.



O rubro-negro pulou para a vice-liderança do Grupo E, com sete pontos, graças ao saldo de gols e ganhou “gordura” necessária antes da última rodada.



O Fla tem pela frente o Millonarios, no Maracanã, para decidir se avança ou não para a próxima fase do torneio continental. O jogo ocorre no próximo dia 28 às 21h (de Brasília), mesmo horário de Bolívar x Palestino, outro duelo da chave, em La Paz.



Os cenários do Flamengo



Os cariocas avançam em caso de vitória simples sobre os colombianos. O resultado pode até dar a liderança do Grupo E, desde que o Bolívar perca seu jogo.



Se os comandados de Tite empatarem, é preciso que os chilenos não vençam os bolivianos em La Paz. Qualquer tropeço, neste caso, é válido para o Flamengo.



Uma derrota do Flamengo até pode servir, mas a classificação só viria caso o Bolívar supere o Palestino.

Como está a tabela do Grupo E

1 – Bolívar: 10 pontos (SG +2)

2 – Flamengo: 7 pontos (SG +4)

3 – Palestino: 7 pontos (SG -3)

4 – Millonarios: 3 pontos (SG -3)

Última rodada

Flamengo x Millonarios (terça, dia 28, às 21h)

Bolívar x Palestino (terça, dia 28, às 21h)