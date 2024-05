O que Flu, Palmeiras, SPFC e Grêmio buscam na última rodada da Libertadores

SÃO PAULO

Fluminense, Grêmio, Palmeiras e São Paulo entram em campo pela sexta rodada da Copa Libertadores, e o UOL mostra pelo quê o quarteto brasileiro ainda briga pela primeira fase da competição continental.



O São Paulo busca a liderança do Grupo B e tem confronto direto com o Talleres. O Tricolor precisa de uma vitória contra os argentinos, nesta quarta-feira (29), no MorumBis, para garantir a primeira colocação.



O Tricolor nunca venceu o time argentino, mas conta com o “tabu” de Zubeldia. Durante sua passagem pelo Lanús, o treinador permaneceu invicto contra o Talleres, com quatro vitórias e dois empates.



Já o Palmeiras quer a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. O Alviverde busca uma vitória em casa contra o San Lorenzo nesta quinta-feira (30) para assegurar a primeira colocação geral e ser mandande em todos os jogos de volta do mata-mata (até a semifinal).



O time de Abel Ferreira tem como concorrentes o Atlético-MG, o River Plate e o Talleres. O clube mineiro já jogou e chegou a 15 pontos -dois a mais que o Palmeiras- enquanto os argentinos ainda entram em campo e podem passar o alviverde no saldo de gols.



O Fluminense já definiu sua situação na fase de grupos da Libertadores. O Tricolor carioca lidera com folga o Grupo A e cumpre tabela contra o Alianza Lima nesta quarta-feira (29) às 21h30 (de Brasília). O time, porém, não tem chance de brigar pela melhor campanha.



O Grêmio é o lanterna, mas tem apenas três jogos e pode avançar até como líder do Grupo C. O Tricolor gaúcho teve jogos adiados por conta das enchentes no Rio Grande do Sul e volta a atuar nesta quarta-feira (29) contra o The Strongest.



Atlético-MG, Botafogo e Flamengo já se classificaram para as oitavas de final. Os cariocas, porém, avançaram como segundos colocados dos respectivos grupos.



Os jogos dos brasileiros pela última rodada da Libertadores



Quarta-feira (29)

19h – Grêmio x The Strongest

21h30 – Fluminense x Alianza Lima

21h30 – São Paulo x Talleres



Quinta-feira (30)

19h – Palmeiras x San Lorenzo



Disputa pela melhor campanha geral da Libertadores



Atlético-MG – 15 pontos (6 jogos, saldo +8)

Palmeiras – 13 pontos (5 jogos, saldo +9)

River Plate – 13 pontos (5 jogos, saldo +7)

Talleres – 13 pontos (5 jogos, saldo +6)