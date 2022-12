Nos pênaltis, Brasil dá adeus ao sonho do hexa

Orsic chutou no cantinho, rente à trave, e fez mais um. Marquinhos perdeu a cobrança que eliminou o Brasil da competição

Nesta sexta-feira (9), a Seleção Brasileira voltou a entrar em campo no Catar. No Estádio da Educação, enfrentou a Croácia em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo.

Pela primeira vez neste Mundial, o técnico Tite repetiu uma escalação, utilizando Militão na direita e Danilo na esquerda. Alex Sandro, recém recuperado de lesão, foi opção do banco de reservas.

O jogo, sem dúvidas, foi o mais pegado da trajetória brasileira. A Canarinho teve as melhores oportunidades em todo o jogo, que teve como jogador principal o goleiro Livakovic. Foram muitas chances de gol, sem sucesso. Por isso, passados 90 minutos sem bolas na rede, a partida foi para prorrogação.

O árbitro já se preparava para apitar final do primeiro tempo da prorrogação quando Neymar conseguiu driblar o goleiro, tirar da zaga e marcar o gol do alívio para os mais de 200 milhões de brasileiros. Com o gol marcado, Ney se igualou a Pelé como maior artilheiro da Seleção Brasileira nas contas da Fifa, que não considera as partidas contra clubes e combinados. Nos critérios da CBF, o atual camisa 10 ainda está 18 gols atrás do Rei do Futebol.

Mesmo vencendo, o Brasil seguiu comandando a partida. Mas aos 11′ do segundo tempo da prorrogação, em contra-ataque, a Croácia conseguiu o gol que levou a decisão da vaga na semifinal para os pênaltis.

Agora a equipe croata espera o vencedor do confronto entre Argentina e Holanda, marcado para às 16h.

Primeiro tempo

A primeira chegada brasileira não demorou a acontecer. Logo aos 4′, Vini Jr recebeu pela esquerda e puxou para a entrada da área, mas o chute colocado acabou saindo sem tanta força, facilitando a defesa de Livakovic. Em seguida, Neymar lançou para Vini, que demorou a chutar e deixou a defesa croata cortar.

Os europeus apareceram com perigo aos 12′. Juranovic avançou pela direita e abriu para Pasalic, que cruzou com perigo na pequena área. A defesa brasileira não cortou, mas Perisic furou e Alisson viu a bola sair pela linha de fundo. A Croácia seguiu com a marcação alta, assustando a defesa amarela.

Depois de minutos de pressão croata, o Brasil voltou a se encontrar na partida. Neymar soltou para Vini na esquerda, que tabelou bem com Richarlison e bateu na entrada da área, mas a zaga afastou.

A partida seguiu sem tantos perigos e com a posse de bola bem equilibrada. Na bola parada, o Brasil tentou chegar quando o relógio marcava 40′. Vini foi derrubado e Neymar cobrou a falta, viu a bola desviar e parar nas mãos do goleiro Livakovic.

Foto: Ina Fassbender / AFP

Segundo tempo

A segunda etapa mal tinha começado quando o VAR foi chamado para analisar um lance de possível pênalti para o Brasil. Vini lançou para Neymar e a bola bateu no braço de Juranovic. A jogada seguiu e, na finalização, Livakovic fez a defesa. Quando a bola parou, o árbitro de vídeo analisou a jogada e acabou marcando impedimento, invalidando o lance.

Tite fez mudanças nas pontas, com as saídas de Raphinha e Vini Jr para as entradas de Antony e Rodrygo, respectivamente. Apesar de entrarem bem no jogo, o goleiro Livakovic seguiu sendo o principal da partida, sem deixar que a Seleção Brasileira conseguisse balançar a rede.

O ataque estava muito bem marcado, então sobrou para Militão tentar o chute, com perigo. A defesa desviou e a bola saiu pela linha de fundo. Rodrygo tentou o contra-ataque pela esquerda, mas marcado por três, acabou perdendo a chance. O árbitro deu quatro minutos de acréscimo, que nada mudou no resultado da partida.

Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Prorrogação

Para a prorrogação, o técnico Tite ainda tinha três substituições a serem feitas. O desespero dos jogadores brasileiros começou a aparecer em campo. Apesar de ter maior posse de bola e atacar mais, as chances não resultavam em gol. A reclamação também era grande com a quantidade de faltas não marcadas.

No último minuto do primeiro tempo da prorrogação, Neymar fez chover no deserto. O camisa 10 tabelou com Paquetá e ficou com a bola dentro da área, driblou o goleiro, tirou de Sosa, que chegava num carrinho, e marcou um golaço.

A segunda etapa da prorrogação foi de uma Croácia buscando o ataque. E aos 11′, Danilo não conseguiu marcar o Orsic em seu primeiro lance no jogo, que cruzou para Petkovic marcar o gol do empate.

O árbitro deu mais dois minutos de acréscimo, sem tempo para nada. E a decisão da vaga na semifinal foi para os pênaltis.

Pênaltis

A Croácia começou batendo e Vlasic chutou no meio, forte, abrindo o placar. Rodrygo perdeu a primeira cobrança brasileira. Na segunda rodada de cobranças, Majer marcou para a Croácia e Casemiro para o Brasil, deixando 2×1 para os europeus.

Modric, escolhido o melhor jogador do mundo em 2018, no vice-campeonato Mundial da Croácia, bateu no canto esquerdo e Alisson foi para a direita, marcando 3×1. Pedro esperou o goleiro cair e fez o gol de segurança, diminuindo. Orsic chutou no cantinho, rente à trave, e fez mais um. Marquinhos perdeu a cobrança que eliminou o Brasil da competição.

Ficha técnica

BRASIL (2) 1×1 (4) CROÁCIA

Estádio Cidade da Educação – 09/12/22 – quartas de final da Copa do Mundo

Seleção Brasileira

Alisson; Éder Militão (Alex Sandro), Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá (Fred) e Neymar; Raphinha (Antony), Vinícius Júnior (Rodrygo) e Richarlison (Pedro)

Técnico: Tite

Croácia

Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Borna Sosa; Modric, Brozovic (Orsic) e Kovacic; Pasalic (Vlasic), Kramaric (Petkovic) e Perisic

Técnico: Zlatko Dalic