Norris bate Verstappen e é o pole position no GP da Espanha de Fórmula 1

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Lando Norris é o pole position do Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, realizado no Circuito da Catalunha, em Montmeló, na província de Barcelona. O piloto brilhou na última volta do Q3 e garantiu a primeira colocação da classificatória deste sábado (22).

Verstappen comandou o Q3 desde o início, melhorou o tempo em sua última volta, mas acabou ultrapassado por Norris. O piloto da Red Bull fez 1:11.403, contra 1:11.308 de Norris.

Norris superou um incêndio na McLaren para garantir a primeira colocação. O Motorhome da escuderia precisou ser evacuado.

Hamilton fez uma classificatória emocionante, com duas boas voltas nos minutos finais. O piloto da Mercedes conseguiu o melhor tempo do Q1 e escapou da eliminação nos últimos segundos do Q2. A corrida acontece neste domingo (23), às 10h (de Brasília).

Q1

Disputa pela pole foi acirrada desde o Q1, com Leclerc e Verstappen separados por apenas 0.049s. Faltando cinco minutos para o fim, o piloto da Ferrari liderava com 1:12.257, enquanto o da Red Bull ocupava a segunda colocação.

Além disso, a diferença entre o primeiro e o quinto colocado não ultrapassava dois segundos. George Russel, da Mercedes, era o quinto, 1.999 mais lento em relação a Leclerc.

Na última volta, Lewis Hamilton fez 1:12.143 e terminou o Q1 na primeira colocação. Enquanto isso, Magnussen, Tsunoda, Ricciardo, Albon e Sargeant foram eliminados.

Q2

De novo na última volta, Hamilton se salvou da eliminação. Entre os últimos do Q2 até o minuto final, o britânico acelerou na sua última tentativa e pulou para a segunda colocação.

Já Verstappen fez 1:11.653 e comandou a segunda parcial. Por outro lado, Leclerc despencou e terminou na modesta sétima colocação.

Os eliminados no Q2 foram Alonso, Bottas, Hulkenberg, Stroll e Zhou. Apenas os dez melhores vão ao Q3.

Q3

Verstappen assumiu a primeira colocação logo na primeira volta. O holandês fez 1:11.673 e foi direto para a ponta da classificatória.

Faltando cerca de dois minutos para o fim da classificatória, todos os dez pilotos foram para a pista. Na ocasião, Verstappen era o primeiro, seguido por Lando Noris e Lewis Hamilton.