No primeiro dia sem jogos na Copa, jogadores aproveitam descanso com suas famílias

Piscina, churrasco e encontro com os familiares: no primeiro dia sem jogos desde o início da Copa do Mundo, os jogadores aproveitaram nesta quarta-feira um merecido descanso antes de se prepararem para as quartas de final.

Não tem jogos quarta e quinta! Concentradas há quase um mês, as seleções que continuam na disputa no Catar poderão passar um tempo com suas famílias e amigos e dar um pouco de trégua ao corpo. Embora algumas delas, graças a um calendário favorável, já tiveram a possibilidade de dar dias de folga aos seus jogadores.

No domingo, dia seguinte à vitória da Argentina sobre a Austrália (2 a 1), Lionel Messi organizou um churrasco nas instalações da Universidade do Catar (onde a ‘Albiceleste’ está concentrada) com a presença de sua mulher, seus três filhos e alguns de seus companheiros (como Nicolás Otamenti e ‘Papu’ Gómez’).

Outros países, como o Brasil, continuaram treinando, mas em um clima mais leve e ambiente descontraído, antes de encontrarem suas famílias, que esperavam nas arquibancadas do estádio Grand Hamad.

Tite brincou no campo com seus netos, assim como Alisson, Everton Ribeiro, Fred e Fabinho com seus filhos.

Os mais favorecidos pelo calendário foram os ingleses e os franceses, que tiveram quase uma semana de descanso entre seus jogos de oitavas de final e quartas, no qual se enfrentarão no sábado, no estádio Al-Bayt.

A Inglaterra só teve um verdadeiro dia de descanso, a segunda-feira. Enquanto Harry Kane, Declan Rice e Jack Grealish testavam suas habilidades no basquete brincando na piscina. Já os mais “disciplinados”, como Bukayo Saka e Luke Shaw, fizeram trabalho físico na academia para melhorar sua recuperação.

Os ingleses também já tinham recebido a visita de suas famílias, depois do segundo jogo da fase de grupos, contra os Estados Unidos (0 a 0). Os ‘Bleus’, por sua vez, puderam passar tempo com seus familiares durante três dias. A Federação Francesa de Futebol autorizou as famílias dos jogadores e da comissão técnica a ficarem na concentração durante duas noites, de domingo a terça-feira.

Nas redes sociais, foram registrados momentos raros em uma grande competição: as filhas de Jordan Veretout se divertiram com o piano do saguão enquanto a filha de Mattéo Guendouzi brincou na piscina do hotel cinco estrelas onde a delegação francesa está hospedada.

“É um torneio que se torna bastante longo se chegar até o final, por isso sentir a presença da família, saber que estão conosco, nos dá ânimo e nos impulsiona para sermos melhores no campo”, explicou Veretout em entrevista coletiva.

