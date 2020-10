Neymar tem lesão na coxa e deve perder três jogos do PSG, diz jornal

PUBLICIDADE

O atacante Neymar sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda, durante o jogo do Paris Saint-Germain contra o Istanbul Basaksehir, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A informação é da rádio RMC Sport e do jornal L’Equipe. O jogador realizou exames nesta quinta-feira.

Ainda no primeiro tempo do duelo, aos 18 minutos, o atacante brasileiro sentiu um incômodo na coxa esquerda e precisou ser substituído por Sarabia poucos minutos depois. Neymar se dirigiu diretamente para os vestiários da equipe.

O jogador deve perder os próximos três compromissos da equipe parisiense, sendo dois pelo Campeonato Francês (Nantes e Rennes) e um pela Liga dos Campeões (RB Leipzig). O PSG deve se manifestar em breve sobre o ocorrido e dar mais detalhes do processo de recuperação do atacante.

A situação do atacante preocupa a comissão técnica da seleção brasileira, que já precisou fazer alterações na lista de convocados. Philippe Coutinho e Fabinho, lesionados, foram substituídos por Lucas Paquetá e Allan. Ainda é aguardada a evolução de Alex Telles, do Manchester United, que está com covid-19.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os próximos jogos do Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo são contra Venezuela e Uruguai, nos dias 13 e 17 de novembro, respectivamente. Os atletas convocados por Tite devem se apresentar no dia 9 de novembro.

Estadão Conteúdo