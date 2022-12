Neymar será avaliado no sábado para definir data de retorno à Copa

Se o Brasil confirmar a primeira colocação do grupo G na última rodada, as oitavas de final serão disputadas na segunda-feira

O dia decisivo para Neymar saber se terá condições de jogar as oitavas de final da Copa do Mundo será no sábado (3). Depois de jogar contra Camarões na sexta (2), a seleção brasileira fará um trabalho regenerativo com quem for a campo e uma nova avaliação com os três atletas que estão lesionados. Além do camisa 10, Danilo e Alex Sandro também trabalharão com o departamento médico e de preparação física.

Se o Brasil confirmar a primeira colocação do grupo G na última rodada, as oitavas de final serão disputadas na segunda-feira, contra o segundo colocado da chave que tem Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul.

Na quarta (30), a CBF divulgou imagens de Neymar, que teve lesão no tornozelo direito, e Alex Sandro, com lesão muscular no quadril, trabalhando na piscina, com carga pela primeira vez desde o dia da lesão. Já Danilo foi ao gramado para correr e fazer trabalho de mudança de direção, já testando a recuperação do tornozelo esquerdo.

“Eles estão em processo de evolução. Houve a apresentação de imagens ontem (pela CBF). O Neymar e o Alex estavam na piscina e o Danilo no campo. Agora, nós trazemos o foco novamente para o jogo de Camarões. E aí no dia seguinte nós resumimos a situação. Já existe um programa bem elaborado pelo departamento físico e clínico para o retorno desses atletas”, explicou Cleber Xavier.

