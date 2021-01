Neymar ironiza festa para 500 pessoas e diz que todos ‘merecem celebrar a vida’

PUBLICIDADE

Após ficar dias sem se pronunciar sobre a polêmica festa de Réveillon em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, Neymar publicou no Instagram nesta quinta (31), os preparativos para a sua celebração de Ano-Novo.

Nas imagens, ele mostra a decoração de sua casa, que tem uma enorme mesa de jantar com flores brancas e velas. “Jantarzinho de casa, com distanciamento entre uma cadeira e outra. E não é para 500 pessoas, tá”, ironizou o jogador do PSG sobre notícias que a festa reuniria esse número de pessoas.

“Na legenda do vídeo, Neymar escreveu: “Todos aqui para sermos felizes, depois de um longo e difícil ano! Nós merecemos celebrar as nossas vidas! Momentos únicos ficarão eternos em nossa memória.” Mais cedo, ele já havia publicado vídeo fazendo o exame para a detecção da Covid. Mostrou também o seu filho, Davi Lucca, realizando o teste.

Não fica claro se o jogador está em Mangaratiba ou em Santa Catarina. A assessoria de imprensa de Neymar informou na quarta (30) que ele deveria passar o Réveillon com a família e os amigos no estado catarinense.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Folhapress