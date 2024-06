Neymar iguala valor arrecadado em leilão e doará R$ 21 milhões ao RS

ANDRÉ MARTINS

(UOL/FOLHAPRESS)

O atacante Neymar fará uma doação de mais de R$ 21 milhões para ajudar o Rio Grande do Sul a se reerguer após a tragédia. O valor, que sairá de seu bolso, iguala a arrecadação total do leilão beneficente de seu instituto.



Neymar combinou que faria uma doação do mesmo valor que arrecadasse na quarta edição do leilão. O evento foi realizado nesta segunda (3), em São Paulo, e dobrou o recorde que havia sido estabelecido na edição do ano passado



A decisão partiu do próprio jogador e surpreendeu nos bastidores do evento. Existia a expectativa de que ele fizesse alguma ação em prol do Rio Grande do Sul, mas o esperado era ter algum lote adicional cujo valor arrecadado seria destinado à ajuda no estado. A quantia, portanto, seria bem menor.



O atacante usou em seu terno um lenço com a bandeira do Rio Grande do Sul. Durante o evento, a apresentadora Patrícia Poeta reforçou a importância das doações e o quanto a população está precisando de ajuda após a tragédia.



Neymar já havia feito uma doação de alimentos para ajudar os afetados pelas fortes chuvas na região. No início de maio, ele lotou seu avião particular com água e mantimentos para as vítimas.