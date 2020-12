Neymar faz dois e lidera vitória do PSG sobre o United na Champions

PUBLICIDADE

SÃO PAULO, SP

O Paris Saint-Germain (FRA) foi à Inglaterra e conquistou uma importante vitória nesta quarta (2). Com dois gols de Neymar e um de Marquinhos, os parisienses venceram o Manchester United (ING) por 3 a 1, em Old Trafford, e agora só dependem de si para garantir uma classificação ao mata-mata da Champions League.

O triunfo fora de casa levou os franceses à segunda colocação do Grupo H, com 9 pontos, mesma pontuação do United, o líder, e do RB Leipzig (ALE), terceiro colocado. Porém, a equipe do técnico Thomas Tuchel leva vantagem sobre os alemães nos critérios de desempate.

Um empate com o Istambul Basaksehir na rodada final da fase de grupos será suficiente para levar o PSG, vice-campeão da última Champions, às oitavas de final do torneio europeu. O duelo acontece na próxima terça-feira (8).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Old Trafford, os brasileiros foram os grandes protagonistas do duelo em Manchester, para o bem e para o mal.

Neymar abriu o placar logo no início de jogo, aos 6 minutos, aproveitando chute desviado de Mbappé para marcar seu segundo gol nesta Champions. Porém, o atacante Marcus Rashford empatou a partida ainda na etapa inicial.

O empate em 1 a 1 classificaria o Manchester United e complicaria a vida do Paris Saint-Germain, que já não dependeria apenas das próprias forças para avançar para a próxima fase.

Marquinhos, contudo, tinha outros planos. Aos 24 minutos, o zagueiro do PSG e da seleção brasileira anotou como um típico centroavante, aproveitando assistência de Diallo para dominar na pequena área e bater na saída de De Gea.

Um minuto depois do segundo gol francês, o também brasileiro Fred, volante do United, recebeu o segundo cartão amarelo e deixou os ingleses com um a menos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já nos acréscimos, Rafinha invadiu a área e tocou para Neymar, que só empurrou para marcar o terceiro e fechar a vitória do PSG.

Na última rodada, o Manchester United visitará o RB Leipzig na Alemanha. Empate classifica a equipe inglesa, que também leva vantagem sobre os alemães nos critérios de desempate -nesse caso, o confronto direto, já que goleou o Leipzig por 5 a 0 no primeiro encontro entre eles nesta Champions.

Também nesta quarta-feira, a Champions League assistiu a uma novidade. No duelo entre Juventus (ITA) e Dinamo de Kiev (UCR), pela primeira vez uma mulher apitou uma partida do torneio europeu masculino.

A francesa Stéphanie Frappart foi a responsável por arbitrar o jogo em Turim, que terminou com vitória por 3 a 0 dos italianos. Chiesa, Cristiano Ronaldo e Morata anotaram os gols do triunfo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Juventus e Barcelona (ESP), que venceu o Feréncvaros (HUN), também por 3 a 0, já estavam classificados no Grupo G.

Outro confronto entre equipes já classificadas no Grupo E terminou em goleada nesta quarta. O Chelsea (ING) foi à Espanha e bateu o Sevilla (ESP) por 4 a 0, com atuação de gala do atacante francês Olivier Giroud, que marcou todos os gols do clube londrino.

Quem ainda não havia garantido uma vaga no mata-mata e confirmou a classificação foi o Borussia Dortmund (ALE), que empatou com a Lazio (ITA) em 1 a 1, na cidade de Roma, e assegurou lugar nas oitavas de final.

VEJA AS EQUIPES JÁ CLASSIFICADAS PARA AS OITAVAS

Grupo A

Bayern de Munique

Grupo C

Manchester City

Porto

Grupo D

Liverpool

Grupo E

Chelsea

Sevilla

Grupo F

Borussia Dortmund

Grupo G

Barcelona

Juventus

As informações são da FolhaPress