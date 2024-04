NBB: Em jogo de mais de 200 pontos, Franca vence o Brasília fora de casa

Por Lucas Maia e João Pedro Carvalho Agência Ceub/Jornal de Brasília

O Franca venceu Brasília, neste sábado (6), em jogo válido pela 23ª rodada da NBB, no Ginásio Nilson Nelson.

O jogo acabou 105 a 100 para a equipe paulista, que conquistou a sua 30ª vitória no campeonato sendo a sexta consecutiva.

O ala americano Cooper, do Brasília, acredita que o pouco tempo de treino com a equipe pode ter influenciado nos resultados ruins na temporada.

“Nós não tivemos muito tempo para treinar juntos antes que a temporada começasse. Como com a maioria das equipes aqui. E eu acho que os jogos acontecem muito rápido. E nós só não tivemos muita sorte esse ano, eu acredito”.

Um começo esperado

O jogo iniciou com a posse de bola para o Franca, que disputava a bola.

Com um começo muito disputado, o tempo ficou marcado pelos destaques dos times, Paulo Lourenço (Brasília) e Lucas Dias (SESI Franca), que se marcaram por boa parte do quarto.

A equipe do Brasília esteve na frente do placar por boa parte do quarto, porém, a equipe do Franca conseguiu se sair melhor, e reverteu a situação do placar.

O primeiro quarto também ficou marcado pela tempo que ele ficou parado, o jogo ficou mais de 20 minutos paralisado devido a problemas no placar do Ginásio Nilson Nelson.

Primeiro Quarto: Brasília Basquete 20 x 26 SESI Franca

Franca liderando

O segundo quarto começou com a equipe do Franca fazendo cinco pontos com um minuto de tempo rodado.

O jogo, que antes parecia muito disputado, começou a ganhar o favoritismo à equipe de Franca, que começou o quarto muito superior à equipe do Brasília.

Os paulistas procuraram uma estratégia nova no quarto.

O time, que no primeiro quarto fez uma cesta em três tentativas cestas de três pontos, chutou mais e fez sete cestas em oito tentativas de fora do garrafão.

A equipe brasiliense até procurou uma reação durante o quarto, e fez 26 pontos no quarto.

Segundo quarto: Brasília Basquete 46 x 62 SESI Franca

Brasília volta para o jogo

O terceiro quarto começou com a posse de bola para a equipe do Franca, que já começou com a conversão de dois lances livres pelo ala-pivô Edu Marília.

O Brasília respondeu com uma cesta de três do armador Dalaqua e mais dois pontos em bandeja do também armador Gustavinho.

As duas equipes alternaram bons momentos no início deste segundo tempo. Em um toco, o ala americano Alaekwe impediu a cesta do ala-armador argentino Scala.

A primeira metade do quarto terminou com o Brasília em vantagem por apenas dois pontos. O americano Cooper teve uma atuação com destaque e anotou oito pontos e quatro assistências.

Após sair derrotado nos dois primeiros quartos, a equipe da casa venceu o quarto por sete pontos de diferença (27×20).

Terceiro quarto: Brasília Basquete 73 x 82 SESI Franca

Final tenso, mas esperado

Neste último quarto, a posse de bola começou com o time da casa, que pontuou com Alaekwe. Em seguida, o Franca respondeu com uma cesta de três do camisa 73, o ala americano Hinkle.

Uma boa jogada de Cooper resultou em cesta de três após passe para Paulo Lourenço que converteu.

A equipe do DF se aproximou do empate com mais uma cesta de três de Alaekwe e chegou a ficar a apenas três pontos de desvantagem.

Novamente os times alternaram bons momentos. Nos três minutos finais, o Franca vencia por sete pontos. Após converter dois lances livres, Lucas Dias levou a equipe paulista ao centésimo ponto.

Nos últimos segundos, o Brasília foi para cima e venceu esse quarto (27×23), mas não foi suficiente. No final de jogo, vitória da equipe visitante por 105 a 100.

Próximos compromissos

Já eliminado, o Brasília ainda enfrenta o Unifacisa na próxima segunda-feira (08/04) às 19h30 na Arena BRB Nilson Nelson e o Fortaleza na quinta-feira (11/04) também no Nilson Nelson.

Por outro lado, o Franca, que está classificado, continua na capital para enfrentar o Cerrado Basquete na segunda-feira (8/4) às 19h no Ginásio da ASCEB.

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira