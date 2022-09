Naomi Osaka desiste e Bia Haddad avança às quartas do WTA 500 de Tóquio

Osaka, atualmente na 48ª posição do ranking feminino, explicou que teve que abandonar o torneio por motivos de saúde

A tenista brasileira Bia Haddad, número 16 do mundo, avançou para as quartas de final do WTA 500 de Tóquio sem precisar entrara em quadra, já que sua adversária nas oitavas, a japonesa Naomi Osaka, desistiu do torneio devido a dores abdominais.

Osaka, ex-número 1 do mundo e atualmente na 48ª posição do ranking feminino, explicou que teve que abandonar o torneio porque seu corpo “não permitiu” continuar.

A próxima adversária de Bia será a russa Veronika Kudermetova, que bateu a mexicana Fernanda Contreras por 2 sets a 0.

Resultados desta quinta-feira do WTA 500 de Tóquio:

Veronika Kudermetova (RUS) venceu Fernanda Contreras Gomez (MEX) 6-0, 6-1

Bia Haddad (BRA) venceu Naomi Osaka (JPN) W.O.

Liudmila Samsonova (RUS) venceu Xinyu Wang (CHN) 7-6 (7/5), 6-3

Petra Martic (CRO) derrotou Karolina Pliskova (CZE) 6-3, 6-4

