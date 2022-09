Na Supercopa, CBV fará homenagem pelos 10 anos da medalha de prata em Londres

Três medalhistas de Londres estarão na disputa da Supercopa. Lucão e Wallace, pelo Sada Cruzeiro, e Leandro Vissotto, pelo Itambé/Minas

Há dez anos, a seleção brasileira masculina de vôlei subia mais uma vez no pódio do evento esportivo mais importante do planeta. Prata nos Jogos Olímpicos de Londres-2012 para Bruninho, Dante, Giba, Leandro Visotto, Lucão, Murilo, Ricardinho, Rodrigão, Serginho, Sidão, Thiago Alves e Wallace, comandados pelo técnico Bernardinho. Para marcar a data, a CBV homenageia os medalhistas durante a realização da Supercopa masculina, neste domingo (25), no ginásio Geraldão, em Recife (PE). A partida abre a nova temporada 2022/2023 de clubes, e coloca frente a frente o Sada Cruzeiro (MG), campeão da Superliga 1XBET, e o Itambé/Minas (MG), vencedor da Copa Brasil.

“As conquistas de nossos atletas são o alicerce do legado que fica para as próximas gerações. E esta medalha de prata, que completa 10 anos, representa mais um momento em que o voleibol brasileiro reafirmou seu espaço entre as grandes equipes do mundo. Medalhas olímpicas são símbolos de trabalho árduo e muita dedicação. Dos atletas, das comissões técnicas e de todos os profissionais que se dedicam tanto a cada ciclo olímpico. A Supercopa já é uma disputa grandiosa, com duas equipes campeãs em quadra. Essa homenagem vai dar ainda mais emoção ao evento. Temos certeza de que a torcida pernambucana fará uma grande festa neste dia, que celebrará o passado e o presente do vôlei nacional”, diz o presidente da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), Walter Pitombo Laranjeiras, o Toroca.

Três medalhistas de prata de Londres estarão na disputa do troféu da Supercopa. Lucão e Wallace, pelo Sada Cruzeiro, e Leandro Vissotto, pelo Itambé/Minas. A partida tem transmissão ao vivo da TV Globo e do sportv 2.

“É muito gratificante comemorar os 10 anos desta medalha. Foi o encerramento de um ciclo para a minha geração. Ficamos com a sensação de dever cumprido. Estou muito feliz com essa celebração e com a possibilidade de reencontrar amigos em uma data tão importante”, diz Rodrigão.

Ingressos

Os ingressos para a disputa da Supercopa em Recife já estão disponíveis para a pré-venda exclusiva para clientes dos cartões Ourocard Visa e Master (25% de desconto) e Elo (50% de desconto) na Bilheteria Digital. Os torcedores também poderão adquirir os ingressos nas lojas Esposende dos shoppings Recife, Riomar e Tacaruna. Valores dos ingressos (inteira): R$40 (anel superior), R$60 (anel intermediário) e R$80 (premium).

Supercopa Masculina 2022

Sada Cruzeiro-MG x Itambé/Minas-MG

Domingo (25), às 10h, no ginásio Geraldão – Recife-PE

Transmissão da TV Glboo e do SporTV 2