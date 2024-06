MPT-RJ investiga cartilha de Fla e Flu para funcionários do Maracanã

RIO DE JANEIRO

O Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro (MPT-RJ) notificou o consórcio do Maracanã formado por Flamengo e Fluminense recomendando que não sejam impostos padrões estéticos a funcionários. A dupla incluiu na proposta pela administração do estádio uma cartilha que faz uma série de observações a funcionários que trabalhem no estádio.



O MPT-RJ abriu um procedimento para investigar o caso. O documento foi emitido na última quinta-feira (13).



As recomendações são sobre “não discriminar trabalhadores a partir de padrões estéticos”. Além disso, o órgão também recomenda que o Consórcio forneça aos trabalhadores todos os itens necessários para um desempenho seguro do trabalho.



A cartilha tem uma série de regras. Veta tatuagens e piercings visíveis ao consumidor, exige uso de desodorante e perfumes com moderação na essência. Há exigências sobre tamanho, alinhamento de barba, que sempre tem de estar feita, e cabelo e higiene das unhas.



O documento fala em “manter o mais alto grau de padrão de serviços”. “Assim sendo, a aparência se torna parte essencial para a criação de uma experiência inesquecível. A etiqueta profissional deve ser seguida a todo momento, sem exceções, por todos os funcionários, consistentemente e com padrão de excelência. A etiqueta profissional não se restringe ao cabelo, barba e unhas, mas sim na apresentação como um todo do funcionário”, diz a cartilha.



Haverá punição a quem não seguir as regras. “O descumprimento da apresentação adequada de um funcionário, ou da não aderência às regras da etiqueta profissional, acarretará ações disciplinares a partir da avaliação caso a caso do supervisor e/ou gerente. Exceções serão feitas mediante atestado médico”.





O Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro (MPT-RJ) emitiu uma Notificação Recomendatória ao Consórcio Maracanã – Rio 2014, formado por Flamengo e Fluminense, para que se abstenha de impor padrões estéticos de apresentação pessoal aos trabalhadores.



Na última segunda-feira (11/06), foi divulgado pela imprensa que os clubes responsáveis pela concessão do estádio teriam elaborado uma cartilha para funcionários do Maracanã com uma série de exigências estéticas. A partir da notícia, o MPT-RJ abriu um procedimento para investigar o caso.



Na documento, emitido nesta quinta-feira (13) (13/06), além de não discriminar trabalhadores a partir de padrões estéticos, o MPT também recomenda que o Consórcio forneça aos trabalhadores todos os itens necessários para um desempenho seguro do trabalho, inclusive calçados antiderrapantes.”



