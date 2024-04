Mosquito recebe nova sondagem da Série A e tem futuro incerto

LUCAS MUSETTI PERAZOLLI

(UOL/FOLHAPRESS)

Gustavo Mosquito não tem jogado pelo Corinthians, mas está em alta no mercado.

Mosquito recebeu mais uma sondagem da Série A: o Athletico-PR buscou informações sobre o atacante que tem contrato até junho de 2026.



A negociação ainda não avançou. O time alvinegro disse que tem interesse no volante Alex Santana, mas o atleta está nos planos do técnico Cuca. Essa possibilidade foi inicialmente publicada pelo IG.



A janela de contratações termina na sexta-feira (19), e Gustavo Mosquito não sabe se continuará. Ele não atua pelo Corinthians há mais de um mês.



O Botafogo já havia procurado o atacante de 26 anos anteriormente. Na ocasião, uma troca com Danilo Barbosa foi discutida.



O técnico António Oliveira conta com Mosquito, mas admite liberá-lo se a troca for satisfatória, como seria a de Alex Santana no seu entendimento.



Sem dinheiro, o Corinthians monitora o mercado e só deve fazer investimentos maiores no segundo semestre. A janela reabrirá em julho.