Morte de Maradona: De Marcelo Adnet a Gagliasso, famosos se despedem de jogador

Bruno Gagliasso, Marcelo Adnet, Fernanda Paes Leme e outros famosos lamentaram nesta quarta (25) a morte de Diego Armando Maradona, aos 60 anos. Campeão da Copa do Mundo de 1986 com a seleção da Argentina, ele foi um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos.

“Todo amor ao povo argentino que me acolheu tão bem. Imagino a dor que estão sentindo com essa perda”, escreveu Gagliasso, no Twitter.

“Don Diego Maradona. Que a mão de Deus o conduza ao céu. Grande e eterno”, postou Adnet, em espanhol.​

“Maradona um gênio, um ícone, um doido que sempre amei acompanhar! Um abraço forte hermanos…que saco esse 2020”, publicou Fernanda Paes Leme.

As informações são da Folhapress