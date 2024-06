Morre Dudu, ídolo do Palmeiras e craque da Academia, aos 84 anos

BRUNO MADRID

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Morreu, na noite desta sexta-feira (28), o ex-jogador Dudu, ídolo do Palmeiras e craque da Academia que marcou a história do clube alviverde. O clube informou a notícia nas redes sociais. Ele, que era tio de Dorival Júnior, morreu em consequência de infecção abdominal.

Dudu estava internado há um mês depois de sofrer uma fissura na bacia. Ele teve quadro agravado nas últimas horas e morreu por consequência de infecção abdominal.

O ex-jogador é o 4° que mais vezes vestiu a camisa do Palmeiras, com 615 jogos em 13 temporadas seguidas. Ele só está atrás de Ademir da Guia, Emerson Leão e Waldemar Fiume.

Dudu participou das duas Primeiras Academias e foi o grande parceiro do ícone Ademir da Guia. O ex-meia também foi campeão pelo clube como treinador.

VEJA NOTA DO PALMEIRAS

“Com o coração partido, a Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta informar que faleceu nesta sexta-feira (28), aos 84 anos, Olegário Tolói de Oliveira, o Dudu, um dos maiores ídolos de nossa gloriosa história.

Quarto jogador que mais vezes atuou pelo Verdão, clube que defendeu em 615 jogos e por 13 temporadas seguidas, Dudu estava internado havia cerca de um mês, após sofrer fissura na bacia, e morreu por consequência de infecção abdominal.

Ícone das duas Primeiras Academias, grande parceiro do Divino Ademir da Guia e campeão pelo clube como atleta e treinador, Dudu nos deixa um legado sem igual de amor ao #MaiorCampeãoDoBrasil.

Em respeito à memória de um dos maiores craques do Alviverde em todos os tempos, a presidente Leila Pereira decreta luto oficial por sete dias. Durante esse período, as bandeiras do Palmeiras, do Brasil e do estado de São Paulo, localizadas em nossa sede social, permanecerão hasteadas a meio-mastro.”