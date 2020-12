Ministério Público notifica Neymar e pede esclarecimentos sobre festa de Réveillon

PUBLICIDADE

O Ministério Público do Rio de Janeiro decidiu notificar Neymar, 28, pela festa de cinco dias que está sendo realizada em Mangaratiba (na Costa Verde do RJ), onde o craque tem uma mansão. O evento, que acontece desde o último dia 25, vai contra as atuais protocolos de segurança sanitária, já que promove aglomeração e risco de contaminação da Covid-19.

A 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Angra dos Reis recebeu “diversas reclamações, baseadas em informações divulgadas pela imprensa, sobre os eventos patrocinados pelo jogador Neymar”. O pedido é para que o jogador preste, em caráter de urgência, esclarecimentos sobre os eventos, com informações detalhadas sobre o número de convidados, organização das festas e eventuais medidas sanitárias adotadas.

O MPRJ também notificou os condomínios PortoBello e Aero Rural, além da prefeitura de Mangaratiba. O órgão pede que o executivo municipal informe as medidas que está tomando para garantir o cumprimento dos decretos restritivos em vigor.

A promotoria diz ainda que está redobrando esforços para apurar a documentação que está sendo encaminhada e que, caso sejam identificadas irregularidades e desrespeitos às normas sanitárias nos eventos, atuará com base nas normas vigentes. Diz ainda que outras medidas estão em curso e serão adotadas no momento oportuno.

De acordo com o jornalista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o evento deverá custar cerca de R$ 4 milhões, já que o craque do PSG contratou uma banda para tocar diariamente e comprou um hangar desativado, da Fazenda Bom Jardim, para receber os seus convidados, que seriam em torno de 500. Nomes como Kevinho, Alexandre Pires e Jeito Moleque também foram confirmados como atrações da festa de fim de ano.

Para prevenir os penetras, cada convidado usa uma pulseira VIP, que de acordo com a revista Quem, é uma forma de identificar quem realmente faz parte da lista de Neymar.

A Prefeitura de Mangaratiba informou, por meio de nota, que não tem competência legal para limitar eventos privados realizados em residências particulares. “Os decretos em vigor no município relacionados ao controle da pandemia atingem diretamente o uso do solo público e de áreas sob concessão, a exemplo de comércios, orlas e praças.”

Ainda segundo a administração municipal da cidade, a orientação, caso haja alguma celebração de fim de ano em propriedade particular, é que sejam respeitados protocolos de prevenção contra a Covid como a “não realização de aglomerações, uso regular de álcool gel, higienização constante do local e uso obrigatório de máscaras, além de reforço para a proteção para pessoas com comorbidades e idosos”.

“A não realização de eventos particulares é uma questão de responsabilidade social e bom senso do cidadão diante da pandemia”, informou a prefeitura.

Perguntada pela reportagem sobre uma possível festa no condomínio de Neymar, a assessoria do jogador se limitou a dizer que não haverá festa na casa dele. Já a agência Fábrica publicou na noite do último domingo (27) uma nota de esclarecimento em que confirmou a realização de um evento de Réveillon na região da Costa Verde, no Rio de Janeiro, sem citar o nome do craque.

Segundo a empresa, a festa “receberá aproximadamente 150 pessoas”. No comunicado, a agência também afirmou que o evento é privado, “com acesso exclusivo para convidados e sem venda de ingressos”. “[…] Acontece com todas as licenças dos órgãos competentes necessárias para a sua realização.”

O Brasil registrou 1.075 óbitos pelo novo coronavírus e 57.227 casos da doença nas últimas 24 horas. O país, assim, chega a 192.716 óbitos e a 7.564.117 de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Os números desta terça-feira (29) representam mais que o dobro do número de óbitos e casos divulgados no dia anterior.

As informações são da Folhapress