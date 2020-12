Messi quebra marca de Pelé em vitória do Barcelona sobre Valladolid no Espanhol

PUBLICIDADE

Mais um dia histórico para Lionel Messi e para o Barcelona. Pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol, o clube catalão entrou em campo nesta terça-feira e venceu o Valladolid fora de casa por 3 a 0. Mais importante que a conquista dos três pontos foi o feito do astro argentino, que com um gol marcado na partida passou uma marca histórica de Pelé.

Messi se tornou nesta terça o jogador com mais gols por um mesmo clube na história do futebol. Seu feito inédito aconteceu no segundo tempo, quando o camisa 10 recebeu passe de calcanhar de Pedri para colocar 3 a 0 no marcador. Com isso, ele chegou à marca de 644 gols em jogos oficiais pelos catalães, superando os 643 do Rei do Futebol, pelo Santos.

Os outros dois gols da partida saíram no primeiro tempo. Clement Lenglet iniciou os trabalhos aos 21 minutos, com passe do camisa 10. Martin Braithwaite, com assistência de Sergino Dest, tratou de ampliar para os visitantes antes do intervalo.

Os três pontos agora colocam o Barcelona na porta do G-4 do Espanhol. A equipe de Ronald Koeman ocupa o 5º lugar, com apenas dois a menos que a Real Sociedad e o Villarreal, na 3ª e 4ª colocação, respectivamente. Já o Valladolid, entretanto, segue em má fase, na 18ª posição, sendo o primeiro time na zona de rebaixamento.

O Atlético de Madrid segue na liderança com 32 pontos. Três destes foram conquistados também nesta terça-feira, em vitória sobre a Real Sociedad por 2 a 0, fora de casa. Os gols dos comandados por Diego Simeone aconteceram todos no segundo tempo. Mario Hermoso, aos 4 minutos, e Marcos Llorente, aos 29, deixaram suas marcas, ambos com assistência do meia belga Yannick Carrasco.

Ainda nesta terça, o Sevilla derrotou o Valência por 1 a 0, fora de casa, enquanto Villarreal e Athletic Bilbao empataram por 1 a 1. O Elche e o Osasuna igualaram o marcador em 2 a 2 e Huesca x Levante terminou em 1 a 1.

A rodada 15 da competição espanhola continua nesta quarta-feira. O Real Madrid, do técnico Zinedine Zidane, receberá o Granada às 15h45 (horário de Brasília) e precisa da vitória para não deixar o rival de Madrid tranquilo na liderança.

