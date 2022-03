Messi fala sobre chance de deixar seleção após a Copa: ‘Terei que repensar’

Caso a decisão seja a de parar de servir a seleção nacional, a vitória desta sexta, em duelo disputado na Bombonera, pode ficar marcada como a última partida de Messi pela Argentina dentro do território do país

Depois de uma boa atuação, com direito a gol, na vitória por 3 a 0 sobre a Venezuela, na sexta-feira, Lionel Messi falou sobre as especulações de que sua história na seleção argentina estaria chegando ao fim. Segundo o craque, a possibilidade existe, mas o momento para pensar sobre isso será apenas depois da Copa do Mundo do Catar.

“Depois do Mundial não sei. Penso no que vem por aí, no que está mais perto: no Equador (próximo adversário da Argentina nas Eliminatórias), nos jogos de junho e setembro. Depois da Copa do Mundo, vou ter que repensar muitas coisas, seja por bem ou por mal. Espero que ocorra da melhor maneira”, comentou o camisa 10 na beira do gramado.

Caso a decisão seja a de parar de servir a seleção nacional, a vitória desta sexta, em duelo disputado na Bombonera, pode ficar marcada como a última partida de Messi pela Argentina dentro do território do país. Diante da provável despedida, os torcedores presentes no lendário estádio ovacionaram o craque do início ao fim da partida.

O clima foi bem diferente do vivido por Messi em Paris, onde lida com muita cobrança dos torcedores do PSG desde a eliminação para o Real Madrid na Liga dos Campeões. A situação rendeu até vaias ao seis vezes melhor do mundo. Hoje, certamente, a relação com a Argentina, que teve altos e baixos ao longo dos anos, é bem melhor, muito em razão da conquista da Copa América do ano passado, diante do Brasil, primeiro título de Messi com a seleção principal.

“Sou feliz aqui há muito tempo, desde antes de ganhar a Copa América. É um grupo maravilhoso, pessoas que gostam muito de mim, cada dia mais. Sempre que estou na Argentina, tudo flui naturalmente, é mais fácil dentro de campo, ajuda tudo a ficar mais lindo e mais fácil. Terminamos este último dia antes do Mundial, creio que não voltaremos”, disse.

Classificada, a Argentina volta a campo na terça-feira, onde enfrenta o Equador pela rodada final das Eliminatórias da Copa do Mundo, no Monumental de Barcelona, em Guayaquil.