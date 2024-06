Messi diz que vai se aposentar no Inter Miami e que não disputará Paris-2024

O astro argentino Lionel Messi anunciou que planeja encerrar sua lendária carreira no futebol como jogador do Inter Miami e confirmou que não participará dos Jogos Olímpicos de Paris.

“Hoje, acho que [o Inter Miami] será meu último clube, sim”, declarou Messi em entrevista à ESPN que será transmitida nesta quarta-feira (12).

O capitão da albiceleste, concentrado com sua equipe na Copa América (que será disputada de 20 de junho a 14 de julho), não anunciou uma possível data para pendurar as chuteiras.

Seu compromisso com o Inter Miami, ao qual chegou em julho de 2023, se estende até o final da temporada 2025 da Liga Norte-Americana (MLS).

‘La Pulga’, de 37 anos, reconheceu que não se sente preparado para a aposentadoria após duas décadas de carreira profissional em que foi premiado com oito Bolas de Ouro.

“Fiz isso durante toda a minha vida. Amo jogar bola. Aproveito nos treinos, no dia a dia, nos jogos. Dá um pouco de medo de que isso tudo acabe”, admitiu.

O argentino, que nunca jogou profissionalmente em um clube de seu país, reiterou que não decidiu seus planos para o futuro fora dos gramados.

“Sempre disse que não me vejo como treinador, não gostaria de ser, mas o futebol e a vida dão tantas voltas que nunca se sabe”, disse ele. “A verdade é que acho difícil. Mas algo relacionado ao futebol porque é a minha vida e eu adoro.”

– Fora dos Jogos Olímpicos –

O ex-astro do Barcelona e do Paris Saint-Germain disse que considerou um acerto a sua decisão de apostar no Inter Miami, que tomou junto com sua família para poder continuar jogando sem sofrer muita pressão após conquistar sua primeira Copa do Mundo no Catar em 2022.

“Foi um passo difícil deixar a Europa e vir para cá”, reconheceu Messi. “O fato de ter sido campeão do mundo [em 2022] ajudou muito a ver as coisas de outra maneira”.

“Mas não penso nisso, procuro aproveitar. É por isso que aproveito tudo muito mais, porque tenho ciência de que falta cada vez menos e me divirto no clube com a sorte de ter companheiros e amigos ao meu lado”, acrescentou.

“Eu me sinto muito bem na seleção, onde também tenho companheiros e amigos. Valorizo os pequenos detalhes que sei que vou sentir falta quando parar de jogar”, concluiu.

Na conversa, o craque confirmou que não lutará pela segunda medalha de ouro olímpica em Paris como reforço da seleção argentina sub-23.

“Falei com o (técnico Javier) Mascherano e ambos entendemos imediatamente a situação. É um momento difícil porque agora há a Copa América e seriam dois ou três meses seguidos longe do clube”, explicou. “Nesta idade não estou pronto para jogar tudo e tenho que escolher bem os momentos”.

Messi voltou a deixar a porta aberta para disputar a Copa do Mundo de 2026, mas deixou claro que não o faria para bater o recorde de participações.

“É ótimo ter recordes ou continuar conquistando coisas, mas eu não estaria em uma Copa do Mundo simplesmente para dizer que estive em seis Copas”, enfatizou. “Se eu estiver bem e todas as condições forem dadas para eu poder estar lá, perfeito. Mas estar lá só por estar, aí não”.

“É muito difícil falar sobre o que pode acontecer porque ainda faltam dois anos”, lembrou. “Tampouco tenho necessidade ou pressa em me comprometer a dizer sim ou não”.

Na Copa América, que pode ser o último grande torneio de seleções para Messi, a Argentina começará a defesa de seu título no dia 20 de junho, no jogo de abertura contra o Canadá.

– Resposta a Mbappé –

Na entrevista à ESPN, o craque falou sobre a recente declaração do francês Kylian Mbappé, que disse que ganhar a Eurocopa é mais difícil do que a Copa do Mundo.

“Cada um dá a importância à competição que joga”, disse Messi sobre os comentários de seu ex-companheiro de PSG.

“Obviamente a Eurocopa é uma competição importantíssima, onde estão os melhores”, afirmou. “Mas está deixando de fora a Argentina, tricampeã do mundo, o Brasil, cinco vezes, e o Uruguai, duas vezes. Há muitos campeões do mundo de fora para dizer que é a mais difícil”.

“Os melhores estão no Mundial, geralmente todos os campeões do mundo, e por algum motivo todos querem ser campeões do mundo”, ressaltou o camisa 10 da Argentina, que bateu a França de Mbappé nos pênaltis na final da Copa de 2022.

Sobre a situação atual do futebol espanhol, Messi disse que, “como todos os torcedores do Barcelona”, queria que o Real Madrid não ganhasse a Liga dos Campeões.

“Eu amo o Barcelona, sempre fui do Barcelona desde pequeno e hoje tenho que vê-lo de mais longe, muito mais”, disse. “Espero que o Barcelona possa volte a ser campeão da ‘Champions’, que há muito tempo não somos, ou lutar para ser”.

