Mesatenista se classifica para os Jogos Paralímpicos de Paris com apoio do Compete Brasília

O Programa Compete Brasília segue gerando resultados expressivos no esporte brasiliense e, ao mesmo tempo, ocupando um lugar privilegiado na trajetória esportiva dos atletas da nossa cidade. O programa, desenvolvido pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF), é uma iniciativa que oferece aos atletas, por meio de passagens aéreas e terrestres, a oportunidade de competirem tanto nacional quanto internacionalmente.

Cumprindo o papel de agente fomentador do esporte, o programa beneficiou, no primeiro semestre deste ano, mais de 1.700 atletas de todo o DF. O investimento soma mais de R$ 2,9 milhões. Esse apoio tem sido fundamental para o desenvolvimento e sucesso de muitos atletas, como é o caso da paratleta de tênis de mesa Carla Maia Azevedo, que garantiu a classificação para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

Carla, atleta de tênis de mesa paralímpico há 20 anos, também trabalha como repórter na TV Brasil. A jornada dela no esporte começou na infância, quando ela praticava ginástica olímpica e atletismo. No entanto, aos 17 anos, Carla ficou tetraplégica. Inicialmente, ela acreditava que a carreira esportiva havia chegado ao fim, mas a paixão pelo esporte foi revivida quando ela começou a jogar tênis de mesa no Hospital Sarah, onde aprendeu a jogar com a raquete amarrada à mão.

Classificação para Paris 2024

O ponto de virada na carreira de Carla ocorreu graças ao programa Compete Brasília. Em 2023, ela solicitou uma passagem para competir na Polônia, onde conseguiu a reclassificação para a Classe 1, que corresponde melhor ao nível de mobilidade dela. Esse marco foi crucial, pois permitiu que Carla competisse em igualdade de condições, resultando em uma ascensão no ranking mundial e, eventualmente, na classificação para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024.

Carla Maia: “O Compete Brasília foi essencial para minha classificação para Paris”

“O Compete Brasília foi essencial para minha classificação. As viagens para a Polônia e a Tailândia, possibilitadas pelo programa, influenciaram diretamente na minha convocação para a Paralimpíada. O meu sonho sempre foi ir para a Paralimpíada e a minha maior motivação era essa. Finalmente chegou a minha vez”, afirma Carla.

Com a proximidade dos Jogos de Paris, Carla está replanejando a rotina para maximizar o desempenho. “É um momento épico na vida de qualquer atleta. Vou dar o meu melhor e representar Brasília e o Brasil com muito orgulho”, diz ela. Além das conquistas esportivas, Carla destaca o impacto transformador do esporte em sua vida pessoal e profissional. A carreira de repórter, iniciada graças à experiência como atleta, é um dos exemplos de como o esporte pode abrir portas e criar novas oportunidades.

Para jovens PCD que desejam ingressar no esporte, Carla aconselha resiliência e estratégia. “É preciso acreditar no processo e aproveitar cada oportunidade. Não desistam dos seus sonhos”, conclui.

Após as Paralimpíadas de 2024, Carla planeja continuar competindo e buscar novas conquistas na Classe 1, aproveitando a longevidade possível na carreira de atletas com limitações severas. O foco agora é dar o máximo em Paris e conquistar uma medalha.

“O Compete Brasília vem proporcionando recursos e oportunidades que transformam sonhos em realidade”

Renato Junqueira, secretário de Esporte e Lazer

O secretário de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira, explica que o programa Compete Brasília continua a desempenhar um papel vital no desenvolvimento de atletas. “O Compete Brasília vem proporcionando recursos e oportunidades que transformam sonhos em realidade. A história de Carla Maia é um exemplo inspirador do impacto positivo desse apoio, evidenciando o compromisso da pasta em promover o esporte e a inclusão”, destaca.

