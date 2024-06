Mbappé marca, mas França só empata com a Polônia e avança como 2ª do grupo

SÃO PAULO

(UOL/FOLHAPRESS)

Na volta de Mbappé, a França apenas empatou por 1 a 1 com a Polônia e deixou escapar a liderança do Grupo D da Eurocopa. O resultado nesta terça-feira (25), somado à vitória da Áustria sobre a Holanda, derrubou os franceses para a segunda colocação.



A França avançou às oitavas de final, e a Polônia se despediu da Euro. Os poloneses terminaram na lanterna da chave, com apenas um ponto. A Áustria terminou na ponta do Grupo D, com seis pontos.



O goleiro Skorupski segurou Mbappé no primeiro tempo, mas o camisa 10 levou a melhor no pênalti. O arqueiro foi o principal nome da Polônia na partida e defendeu três finalizações do camisa 10 francês com a bola rolando, mas o atacante levou a melhor na penalidade.



Já Lewandowski deixou tudo igual, também na penalidade. O atacante parou em Maignan na primeira tentativa, mas o árbitro mandou voltar após o goleiro se adiantar e, na segunda tentativa, o polonês não desperdiçou.



A partida marcou volta de Mbappé após uma fratura no nariz. O capitão francês foi titular e jogou com uma máscara preta no rosto.



COMO FOI O JOGO



França dominou o primeiro tempo, mas parou em um inspirado Skorupski. Os franceses ditaram o ritmo da primeira etapa, mas quem levou a melhor foi o goleiro polonês. Com espaço para criar jogadas e rondar a área adversária, a França viu Mbappé parar duas vezes em Skorupski e foi para o intervalo zerada.



Mbappé superou o goleiro polonês de pênalti, e França seguiu rondando a área polonesa. O goleiro polonês seguiu protagonista, mas não conseguiu defender a cobrança do camisa 10. Mesmo na frente do marcador, a seleção francesa seguiu empurrando a Polônia contra sua própria meta, buscando um placar ainda mais elástico.



Também de pênalti, Lewandowski puxou a Polônia com “drama no VAR” e deixou tudo igual. Atrás no marcador, a seleção polonesa conseguiu ter mais a bola e se arriscar no ataque até que o artilheiro Lewandowski empatou de pênalti. O VAR recomendou revisão de lance de Upamecano em Swiderski e o árbitro marcou a penalidade. Maignan defendeu na primeira tentativa, mas a arbitragem apontou adiantamento do goleiro e, na segunda tentativa, o atacante não desperdiçou.