Mbappé desbanca Messi e Lewa e é eleito melhor do mundo pela Globe Soccer

O prêmio Globe Soccer existe desde 2011 e é dado pela Associação Europeia de Clubes em conjunto com a Associação Europeia de Agentes de Jogadores

O atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, desbancou Lionel Messi e Robert Lewandoswki e foi eleito o melhor do mundo em 2021 pela Globe Soccer Awards, prêmio que teve cerimônia realizada nesta segunda-feira (27), em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

A conquista do francês de 23 anos é uma surpresa, já que ele não está entre os favoritos no prêmio The Best, da Fifa, e na Bola de Ouro, da France Football, foi apenas o nono colocado.

“É um grande prazer estar aqui, rodeado de grandes lendas e figuras do futebol. Quero agradecer aos que acreditaram em mim, minha família, os que me ajudaram a melhorar. A minha seleção e o meu clube. Quero escrever a história do futebol e trabalho para isso”, disse Mbappé em seu discurso após a conquista.

A espanhola Alexia Putellas, do Barcelona, que havia vencido a Bola de Ouro, também levou o Globe Soccer de melhor jogadora do ano.

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho também foi premiado na noite. Ele recebeu um prêmio de reconhecimento pela carreira e estava em Dubai para receber a homenagem.

O prêmio Globe Soccer existe desde 2011 e é dado pela Associação Europeia de Clubes em conjunto com a Associação Europeia de Agentes de Jogadores.

Confira todos os premiados da noite:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Melhor jogador do ano: Mbappé (PSG e França)

Melhor jogadora do ano: Alexia Putellas (Barcelona e Espanha)

Jogador da torcida: Lewandowski (Bayern de Munique e Polônia)

Prêmio Maradona (artilheiro do ano): Lewandowski (Bayern de Munique e Polônia)

Prêmio pela carreira: Ronaldinho Gaúcho

Melhor técnico do ano: Roberto Mancini (Itália)

Maior “artilheiro da história”: Cristiano Ronaldo

Melhor seleção do ano: Itália

Melhor empresário: Federico Pastorello

Melhor diretor esportivo: Txiki Begiristain (Manchester City)

Melhor defensor: Bonucci (Juventus e Itália)

Melhor goleiro: Donnarumma (Milan/PSG e Itália)

Melhor time feminino: Barcelona

Melhor time masculino: Chelsea