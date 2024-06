Massa diz que Hamilton se afastou de pilotos da F1 por ‘jeito Hollywood’

FELIPE SILVA

SÓ PODE SER PUBLICADO COM ASSINATURA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Felipe Massa, ex-piloto da Fórmula 1, falou sobre a relação distante com o heptacampeão mundial Lewis Hamilton.

Brasileiro e britânico já foram próximos no início da carreira do atual astro da Mercedes. A relação começou quando o Hamilton ainda disputava a GP2 Series (atual Fórmula 2).

De acordo com o Massa, que atualmente compete na Stock Car, a relação se distanciou quando o multicampeão entrou para a Fórmula 1. Ele deu detalhes em entrevista ao Zona Mista do Hernan, apresentado pelo colunista André Hernan, que vai ao ar na próxima segunda-feira (1), no canal do UOL Esporte no YouTube.

“Conheci o Hamilton quando ele estava ainda para entrar na GP2 (atual Fórmula 2). Ele corria na equipe que era do meu empresário, então eu tinha relação muito melhor com ele, era um cara bacana, gente boa, do bem. Quando ele ganhou a Fórmula 2, eu encontrei com ele até numa balada, aí ele veio e conversamos, disse que iria para a Fórmula 1”, disse Felipe Massa, ao UOL.

“Aí de repente ele entrou na Fórmula 1. Passou um, dois, três anos e ele mudou completamente o jeito dele, de estar sempre meio separado de todos os pilotos, um jeito meio ‘hollywood’. Acho que a relação que tinha antes de repente sumiu, logicamente não por minha parte ou dos outros pilotos que estavam lá, mas sim dele de se distanciar e ter um jeito muito mais ‘star’.”, completou.