Marinho descarta folga e treina no Natal: ‘Vamos trabalhar um pouquinho’

O atacante Marinho descartou a folga de Natal no Santos nesta sexta-feira e começou o dia na academia do CT Rei Pelé. O jogador publicou em suas redes sociais uma série de vídeos em que faz exercícios de musculação e aeróbicos, em preparação para a rodada deste fim de semana no Brasileirão.

“Bom dia, gente. Bora sair da cama, vamos trabalhar um pouquinho Quem trabalha, Deus ajuda. Seguimos o fluxo, daquele jeito. Bom dia, feliz Natal de novo”, disse Marinho em seu perfil no Instagram. “Foco nos objetivos. Se você pode sonhar, você pode fazer”, escreveu o jogador.

Marinho vem sendo poupado pelo técnico Cuca em alguns jogos, em razão do desgaste muscular causado pela sequência de jogos. O Santos chegou a disputar Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Libertadores ao mesmo tempo nos últimos jogos. Como foi eliminado na Copa do Brasil, concentra suas atenções nas outras duas competições.

Com Marinho entre os titulares, a equipe paulista volta a campo no domingo para enfrentar o Ceará, na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.