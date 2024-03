Mané Garrincha recebe a final do Candangão BRB 2024

Faltam somente dois jogos para saber quem fica com o título do Candangão BRB 2024. Capital e Ceilândia fazem os confrontos decisivos em busca da tão sonhada taça do mais importante torneio do Distrito Federal. Ambos os confrontos ocorrem na Arena BRB Mané Garrincha – o primeiro, neste domingo (31), a partir das 15h30, e o segundo, no próximo sábado (6/4), no mesmo horário.

O Capital tem melhor campanha da competição até aqui, com nove vitórias em 11 jogos, além do melhor ataque (30 gols) e a melhor defesa (seis gols sofridos). No entanto, na final, não há vantagem – quem vencer garante a taça. Em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis.

Na semifinal, o Tricolor venceu por 3 x 2 o Brasiliense, no domingo (24) , e registrou 4.493 torcedores presentes nas arquibancadas. O número é recorde para o Estádio JK, que foi totalmente remodelado após ter sido inserido no programa Adote Uma Praça, da Secretaria de Projetos Especiais (Sepe). Por meio da iniciativa, foram investidos cerca de R$ 400 mil para a recuperação completa do estádio, que estava fechado havia mais de 11 anos e que, hoje, além de ser a casa do Capital, atende em torno de 1.200 crianças e jovens da comunidade do Paranoá entre 6 e 20 anos de idade.

O investimento viabilizou a troca completa do gramado por uma grama especial que veio de São Paulo, além de toda a reforma do ginásio e um novo campo sintético, antes sem condições de uso. Também foram construídos dois campos de treinamento novos para as crianças, banheiros, uma parte administrativa e uma nova entrada do lado norte para separar as torcidas que frequentam o espaço.

“A edição do Candangão deste ano trouxe muitas surpresas para todos. Foi marcada pelo bom futebol e por uma final inédita. Ficamos felizes em colaborar com a repercussão do campeonato, já que o Bezerrão, uma arena totalmente reformada pelo GDF, também recebeu algumas rodadas. O futebol profissional do DF merece todo esse reconhecimento e nós estamos trabalhando cada vez mais para fortalecer a modalidade”, afirma o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira.

Decisão

A final deste ano reúne os times de melhor campanha de toda a competição. Não à toa, o técnico do Capital, Paulinho Kobayashi, está ciente do desafio que terá pela frente. “Sabemos da dificuldade que vai ser a final e respeitamos muito quem está do outro lado”, enfatiza. “Conquistamos uma boa vitória sobre o adversário dessa final no primeiro turno, mas agora é decisão, a história é outra”.

O Ceilândia ostenta o posto de time com o segundo melhor desempenho do torneio. Foram sete vitórias em 11 jogos, 24 gols anotados e 11 sofridos. Nas semifinais, empatou o primeiro duelo contra o Gama e venceu o segundo por 4 x 3. “Trabalho, dedicação, confiança, é isso”, resume o lateral do Ceilândia, Badhuga. “A equipe está de parabéns por chegar à final mais uma vez”.

O Candangão 2024 vai distribuir uma quantia recorde em premiação para os vencedores: R$ 2 milhões, a serem repartidos entre os três primeiros colocados da competição. O valor representa um aumento de R$ 300 mil em relação à premiação do ano passado, de R$ 1,7 milhão.

Com informações da Agência Brasília