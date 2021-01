Luxemburgo agradece carinho da torcida em volta ao Vasco: ‘Vi como convocação’

PUBLICIDADE

O Vasco anunciou o retorno do técnico Vanderlei Luxemburgo na tarde do dia 31 de dezembro. Em vídeo publicado nas redes sociais, o experiente treinador relembrou o trabalho que fez no clube em 2019, afirmou que pretende ajudar o time a escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro e pediu o apoio dos torcedores para ajudar a equipe nesta missão.

“Hoje, acabei de acertar com o Vasco da Gama. Estou muito feliz de retornar a um clube em que ano passado fizemos um grande trabalho, que me acolheu, que tive uma empatia muito grande com os torcedores. Foi um trabalho muito bem feito e a torcida foi importantíssima. É um clube maravilhoso, um clube grande”, elogiou o técnico.

“Eu não vejo como um convite (para voltar ao clube), entendi como uma convocação, o Vasco me convocou para que nesse momento eu possa voltar no final do campeonato e contribuir para que o Vasco permaneça na primeira divisão. É isso que nós vamos fazer, vamos trabalhar bastante para que o Vasco fique na primeira divisão para a próxima temporada”, projetou para a equipe.

Por fim, Vanderlei chamou a torcida para apoiar os jogadores, mesmo que o público não possa estar presente nos estádios. “(Quero) Agradecer os torcedores, pelo percentual que queria que eu voltasse ao clube e dizer que eu convoquei vocês; eu fui convocado e já estou dentro do Vasco. Agora, estou convocando vocês. Vocês não podem ir a campo, mas podem invadir a mídia social e apoiar a equipe. Vamos precisar do apoio através da mídia social, que é onde podemos ter contato com vocês”, pediu.

Luxemburgo começará o novo trabalho no clube neste sábado. Ele volta com o auxiliar Mauricio Copertino e os preparadores físicos Antônio Melo e Daniel Félix. No total, Luxemburgo dirigiu a equipe em 37 jogos, com 15 vitórias, 12 empates e dez derrotas em 2019.

O Vasco está atualmente no 17º lugar na tabela do Brasileirão com 28 pontos, um a menos do que o Sport, o primeiro fora da zona de rebaixamento. O time volta a campo no dia 7 diante do Atlético-GO. O técnico terá 11 jogos para tentar tirar a equipe cruzmaltina da degola.

