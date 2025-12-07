Luta contra o Z4 pode ter empate quádruplo e rebaixados definidos no saldo

RENAN LISKAI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

A luta contra o rebaixamento no Brasileirão pode ter um empate quádruplo decidido no saldo de gols.

O cenário acontece se o Inter vencer, Ceará e Fortaleza empatarem e o Santos perder na última rodada. Neste cenário, todos ficariam igualados em pontos [44] e vitórias [11].



A decisão, então, iria para o terceiro critério de desempate: o saldo de gols. Ceará [-4], Santos [-8], Fortaleza [-13] e Internacional [-15] é o cenário atual deste critério.



O Vitória não entra na conta. Isso porque não há a possibilidade da equipe terminar o campeonato com 44 pontos. Hoje, o time baiano tem 42. Se vencer, irá a 45. Se empatar, vai a 43. E, se perder, segue com 42.



Mas o Vitória pode “decidir” quantos times seriam rebaixados pelo saldo de gols. Caso os resultados aconteçam e o Vitória vença seu jogo, duas vagas na Série B serão decididas pelo saldo de gols. Se não houver um triunfo baiano, apenas um seria definido por este meio.



Como está a tabela



14° – Santos – 44 pontos (11 vitórias e -8 de saldo)

15° – Ceará – 43 pontos (11 vitórias e -4 de saldo)

16° – Fortaleza – 43 pontos (11 vitórias e -13 de saldo)

17° – Vitória – 42 pontos (10 vitórias e -18 de saldo)

18° – Internacional – 41 pontos (10 vitórias e -15 de saldo)

19° – Juventude – 34 pontos (já rebaixado)

20° – Sport – 17 pontos (já rebaixado)



Jogos da última rodada (hoje, 16h)



Santos x Cruzeiro

Ceará x Palmeiras

Botafogo x Fortaleza

Vitória x São Paulo

Internacional x Bragantino



Chances de rebaixamento (UFMG)



Sport – 100%

Juventude – 100%

Internacional – 77,6%

Vitória – 65%

Fortaleza – 35%

Ceará – 20,3%

Santos – 2%