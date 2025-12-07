Luta contra o Z4 pode ter empate quádruplo e rebaixados definidos no saldo

RENAN LISKAI
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)
A luta contra o rebaixamento no Brasileirão pode ter um empate quádruplo decidido no saldo de gols.
O cenário acontece se o Inter vencer, Ceará e Fortaleza empatarem e o Santos perder na última rodada. Neste cenário, todos ficariam igualados em pontos [44] e vitórias [11].
A decisão, então, iria para o terceiro critério de desempate: o saldo de gols. Ceará [-4], Santos [-8], Fortaleza [-13] e Internacional [-15] é o cenário atual deste critério.
O Vitória não entra na conta. Isso porque não há a possibilidade da equipe terminar o campeonato com 44 pontos. Hoje, o time baiano tem 42. Se vencer, irá a 45. Se empatar, vai a 43. E, se perder, segue com 42.
Mas o Vitória pode “decidir” quantos times seriam rebaixados pelo saldo de gols. Caso os resultados aconteçam e o Vitória vença seu jogo, duas vagas na Série B serão decididas pelo saldo de gols. Se não houver um triunfo baiano, apenas um seria definido por este meio.
Como está a tabela
14° – Santos – 44 pontos (11 vitórias e -8 de saldo)
15° – Ceará – 43 pontos (11 vitórias e -4 de saldo)
16° – Fortaleza – 43 pontos (11 vitórias e -13 de saldo)
17° – Vitória – 42 pontos (10 vitórias e -18 de saldo)
18° – Internacional – 41 pontos (10 vitórias e -15 de saldo)
19° – Juventude – 34 pontos (já rebaixado)
20° – Sport – 17 pontos (já rebaixado)
Jogos da última rodada (hoje, 16h)
Santos x Cruzeiro
Ceará x Palmeiras
Botafogo x Fortaleza
Vitória x São Paulo
Internacional x Bragantino
Chances de rebaixamento (UFMG)
Sport – 100%
Juventude – 100%
Internacional – 77,6%
Vitória – 65%
Fortaleza – 35%
Ceará – 20,3%
Santos – 2%